В России

вчера, 16:12

Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за десять лет

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#алкоголь
Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за десять лет

Потребление алкоголя в России сокращается вот уже десять лет и в прошлом году оно упало до 10 литров на человека, в 2007 году этот показатель составлял 16,4 литра.

Эту информацию газете «Известия» сообщили в Минздраве.

Отмечается, что снижение коснулось всех возрастов и особенно мужчин с 20 до 40 лет.

«Люди научились получать впечатления без алкоголя. Например, за счет занятий спортом, которые получили широкое распространение», — сообщила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.

При этом рост продаж алкогольной продукции, зафиксированный в прошлом году говорит о том, что происходит легализация торговли спиртным.

400
#алкоголь

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