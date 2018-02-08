Общество

вчера, 16:09

В Липецке началась подготовка к весеннему паводку

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#паводок
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В Липецке началась подготовка к весеннему паводку

В Липецке стартовала работа по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. Сегодня бригада муниципального управления благоустройства начала расчищать русло ручья Студёный в районе Ниженки. 

В период таяния снега эта территория становится одной из наиболее проблемных в областном центре. Нередко ручей разливался, подтапливая дома в частном секторе по улице XX партсъезда.

По словам работников управления благоустройства, и без того непростую задачу осложняет большое количество бытового мусора – его из ледяной воды приходится вылавливать сачками. В труднодоступных местах – с непредсказуемым рельефом и на крутых склонах, - будут работать представители управления по делам ГО и ЧС. При необходимости сюда обещают привлечь спецтехнику. Как сообщили в управлении Правобережным округом администрации города, в расчистке также предполагается участие местных жителей и представителей студенческих отрядов.

- В зоне риска практически все расположенные вдоль ручья домовладения, - отметил начальник управления Вячеслав Погорелов. - Задача – не допустить образования наледи, устранить препятствия, которые в период таяния снега могут спровоцировать заторы, обеспечить плавный сход воды в реку Воронеж.

Самое пристальное внимание, по поручению главы Липецка Сергея Иванова, уделят районам возможного подтопления, в которых находится порядка 300 домов и проживают почти три тысячи липчан. Традиционно это улицы Каменный Лог, Большие и Малые ключи, Радиаторная, Калинина и другие.

В ближайшее время мероприятия по организации безопасного пропуска паводковых вод продолжатся. Проводить их планируют с учётом опыта минувшего 2017 года, когда благодаря чётким и слаженным действиям городских служб и волонтёров на большинстве потенциально проблемных участков талые воды не только не затопили, но даже не подошли к домовладениям, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

8 1022
#паводок
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Комментарии (8)

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Дуся

вчера, 22:08
Всю жизнь прожила на Ниженке и всегда была вода и всегда затапливоло и что? все с ума сошли дайте, подайте, чего вам дать? Вы сами там поселились.
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Для Лели

вчера, 21:55
Уберите ваш негатив и жизнь наладиться!
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Наши

вчера, 21:53
Ниженку всегда затапливоло. Мы тоже сидим в ж... Но что сделать с природой. Люди, вы какие то чудные нас всегда затапливоло
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Я точно знаю!

вчера, 21:04
Надо не только верхние сучки опиливать, но и пни корчевать. Иначе вода не сможет просочиться сквозь ветви и затопит пол Липецка.
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Вован

вчера, 19:52
аферисты , ты дебил? вода через этот ручей уходит в реку, а если его засыпать, то куда она пойдёт? А воды весной будет много, т.к земля пропитана водой от дождей и снега не мало.
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аферисты

вчера, 16:41
Между прочим ниженку затапливает не из за ручья, а из за реки. Засыпьте этот ручей и посмотрим откуда вода пойдёт.
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Леля

вчера, 16:34
Ага, мы уже в выходные убедились как они к паводку готовятся...
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123

вчера, 16:28
снега мало если не будет сильных дождей и весна будет ранней все высохнет на глазах
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