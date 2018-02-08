В Липецке началась подготовка к весеннему паводку

В Липецке стартовала работа по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. Сегодня бригада муниципального управления благоустройства начала расчищать русло ручья Студёный в районе Ниженки.

В период таяния снега эта территория становится одной из наиболее проблемных в областном центре. Нередко ручей разливался, подтапливая дома в частном секторе по улице XX партсъезда.

По словам работников управления благоустройства, и без того непростую задачу осложняет большое количество бытового мусора – его из ледяной воды приходится вылавливать сачками. В труднодоступных местах – с непредсказуемым рельефом и на крутых склонах, - будут работать представители управления по делам ГО и ЧС. При необходимости сюда обещают привлечь спецтехнику. Как сообщили в управлении Правобережным округом администрации города, в расчистке также предполагается участие местных жителей и представителей студенческих отрядов.

- В зоне риска практически все расположенные вдоль ручья домовладения, - отметил начальник управления Вячеслав Погорелов. - Задача – не допустить образования наледи, устранить препятствия, которые в период таяния снега могут спровоцировать заторы, обеспечить плавный сход воды в реку Воронеж.

Самое пристальное внимание, по поручению главы Липецка Сергея Иванова, уделят районам возможного подтопления, в которых находится порядка 300 домов и проживают почти три тысячи липчан. Традиционно это улицы Каменный Лог, Большие и Малые ключи, Радиаторная, Калинина и другие.

В ближайшее время мероприятия по организации безопасного пропуска паводковых вод продолжатся. Проводить их планируют с учётом опыта минувшего 2017 года, когда благодаря чётким и слаженным действиям городских служб и волонтёров на большинстве потенциально проблемных участков талые воды не только не затопили, но даже не подошли к домовладениям, сообщает пресс-служба администрации Липецка.