Липчанин потребовал 150 000 рублей за шесть недель под стражей

Кроме того, мужчина полгода находился под следствием.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу Министерства финансов РФ на решение Советского райсуда. Первая инстанция приняла решение взыскать с Минфина в пользу местного жителя компенсацию морального вреда в 30 000 рублей.



Как указано в материалах суда, липчанин обратился с иском к Минфину из-за уголовного преследования. Причиненный ему моральный вред мужчина оценил в 150 000 рублей. Ранее мужчину сначала признали виновным, а потом оправдали по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Уголовное дело против липчанина было возбуждено в апреле 2013 года, в мае ему вменили обязательство о явке. Позже расследование эпизода угрозы убийством соединили с производством по делу о побоях. В случае с побоями дело прекратили — обвиняемый помирился с избитой женщиной. А вот эпизод с угрозой убийством дошел до суда. В августе 2013 года мировой судья СУ №19 Советского района Липецка признал мужчину виновным в преступлении. Липчанина наказали годом в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Но в октябре приговор отменили, липчанина сразу освободили.



Истец указал, что в качестве нанесенного ему морального вреда он расценил почти полгода под следствием и шесть недель нахождения под стражей. Суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования липчанина о компенсации морального вреда и правильно установил объем компенсации, указали в апелляционной инстанции. Жалобу Министерства финансов РФ Липецкий областной суд оставил без удовлетворения.