Культура

вчера, 15:15

Посольство США организует в Липецке концерт

25 1880
#концерт
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Посольство США организует в Липецке концерт

Липецкая филармония при поддержке Посольства США в РФ представляет концерт «Мелодии американских континентов».

Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, 12 февраля в концертном зале "Унион", вместе с камерным оркестром Липецкой филармонии «Русская классика» (дирижер Константин Барков) на сцене выступят американские певцы Мигель Анжело и Грейс МакЛин, а также джаз-квартет под руководством Мау Квироса (фортепиано), который выступит с музыкантами Джеймсом Квинлэном (контрабас), Джоэлом Матео (ударные), Айвэном Лейнсом (перкуссия).

 Мигель Анжело - музыкант и актер, работающий в различных стилях и жанрах, смело ломающий всевозможные барьеры и стереотипы. По следам успешных летних гастролей в 2016 года музыкант вновь возвращается в Россию с новой программой. Вместе с известной исполнительницей Грейс МакЛин он представит программу «Мелодии американских континентов», где известные американские поп и джазовые песни начала-середины XX века будут сочетаться с песнями Латинской Америки, написанными в тот же период времени. Благодаря оригинальным аранжировкам пианиста и музыкального руководителя джазового квартета Мау Квироса известные мелодии Северной и Южной Америк приобретут новое звучание, образуя неожиданный звуковой коллаж.

Программа концерта состоит из двух отделений по 45 минут и представляет музыку Северной и Южной Америк в равных пропорциях. В концерте прозвучат сольные номера и дуэты, популярные песни на английском и испанском языках и джазовые стандарты.

Фото: www.kultura48.ru

25 1880
#концерт
2

Комментарии (25)

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Ничего нового

3 минуты назад
На Майдане концерт уже организовывали.
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Свекловоду

вчера, 22:24
Не надо так реагировать и обижаться. Любому человеку нравиться своя музыка, но обижать других людей нельзя. Просто надо понять и принять.
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МАТЬ

вчера, 22:20
Звучать должна наша музыка, нашей РФ
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1

вчера, 22:15
* привезли.
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А свекловодов здесь никто и не спрашивал...

вчера, 21:53
Давайте, валяйте в Инстаграмм и в прочие соцсети и в интернет: вам же нравятся пиндосовская порнуха, а не джаз!!!
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А свекловодов здесь...

вчера, 21:50
никто и не спрашивал. А искусство не имеет национальностей. Понапришли здесь говнюки говнопатриоты со своими комментами. Борзели бы лучше на своих русских работодателей, те что втоптали вас в грязь. А, ну как же! Свиньям нравится быть в дерьме и срать под себя и грызть только себе подобных!!!
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welcome

вчера, 20:58
Наконец-то хорошая новость !
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Вован

вчера, 19:56
пусть к скакунам едут, там их любят.
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Рома

вчера, 18:52
Только Америка борется с ворами в росии
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Горожанин

вчера, 18:35
Точно, печенье привезли и презервативы... Чтобы не размножались ))) гнать их а шею вместе с мормонами, коих огромное количество топчет нашу землю. У нас своего Г...хватает, пусть веселят госдепартамента США
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