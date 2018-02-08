Посольство США организует в Липецке концерт

Липецкая филармония при поддержке Посольства США в РФ представляет концерт «Мелодии американских континентов».

Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, 12 февраля в концертном зале "Унион", вместе с камерным оркестром Липецкой филармонии «Русская классика» (дирижер Константин Барков) на сцене выступят американские певцы Мигель Анжело и Грейс МакЛин, а также джаз-квартет под руководством Мау Квироса (фортепиано), который выступит с музыкантами Джеймсом Квинлэном (контрабас), Джоэлом Матео (ударные), Айвэном Лейнсом (перкуссия).

Мигель Анжело - музыкант и актер, работающий в различных стилях и жанрах, смело ломающий всевозможные барьеры и стереотипы. По следам успешных летних гастролей в 2016 года музыкант вновь возвращается в Россию с новой программой. Вместе с известной исполнительницей Грейс МакЛин он представит программу «Мелодии американских континентов», где известные американские поп и джазовые песни начала-середины XX века будут сочетаться с песнями Латинской Америки, написанными в тот же период времени. Благодаря оригинальным аранжировкам пианиста и музыкального руководителя джазового квартета Мау Квироса известные мелодии Северной и Южной Америк приобретут новое звучание, образуя неожиданный звуковой коллаж.



Программа концерта состоит из двух отделений по 45 минут и представляет музыку Северной и Южной Америк в равных пропорциях. В концерте прозвучат сольные номера и дуэты, популярные песни на английском и испанском языках и джазовые стандарты.

Фото: www.kultura48.ru



