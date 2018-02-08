вчера, 15:15
Посольство США организует в Липецке концерт
Липецкая филармония при поддержке Посольства США в РФ представляет концерт «Мелодии американских континентов».
Мигель Анжело - музыкант и актер, работающий в различных стилях и жанрах, смело ломающий всевозможные барьеры и стереотипы. По следам успешных летних гастролей в 2016 года музыкант вновь возвращается в Россию с новой программой. Вместе с известной исполнительницей Грейс МакЛин он представит программу «Мелодии американских континентов», где известные американские поп и джазовые песни начала-середины XX века будут сочетаться с песнями Латинской Америки, написанными в тот же период времени. Благодаря оригинальным аранжировкам пианиста и музыкального руководителя джазового квартета Мау Квироса известные мелодии Северной и Южной Америк приобретут новое звучание, образуя неожиданный звуковой коллаж.
Программа концерта состоит из двух отделений по 45 минут и представляет музыку Северной и Южной Америк в равных пропорциях. В концерте прозвучат сольные номера и дуэты, популярные песни на английском и испанском языках и джазовые стандарты.
Фото: www.kultura48.ru
Комментарии (25)
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05.02.2018 16:50Культура
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