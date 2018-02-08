Школы Становлянского и Измалковского района ушли на карантин

А школы Липецка закрыты на замок только частично.

По данным медиков, школы Становлянского и Измалковского района закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ среди детей и подростков. Однако в Липецке карантина не будет.



В Липецке некоторое повышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировано у школьников среднего звена. Но оно недостаточно для того, чтобы закрыть все школы на замок. К тому же среди школьников зарегистрирован, как уже сообщал GOROD48 ранее, всего один случай гриппа.



По данным сотрудника департамента образования мэрии Инны Зарицкой, на карантин в Липецке закрыты пять школ: №-№3, 8, 12, 41 и 63. Также закрыты на карантин 138 классов в 35-ти школах.



- Обстановка с заболеваемостью ОРВИ - в пределах сезонных наблюдений, - говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина.

