Общество

вчера, 16:20

Школы Становлянского и Измалковского района ушли на карантин

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#карантин
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Школы Становлянского и Измалковского района ушли на карантин

А школы Липецка закрыты на замок только частично.

По данным медиков, школы Становлянского и Измалковского района закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ среди детей и подростков. Однако в Липецке карантина не будет.

В Липецке некоторое повышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировано у школьников среднего звена. Но оно недостаточно для того, чтобы закрыть все школы на замок. К тому же среди школьников зарегистрирован, как уже сообщал GOROD48 ранее, всего один случай гриппа.

По данным сотрудника департамента образования мэрии Инны Зарицкой, на карантин в Липецке закрыты пять школ: №-№3, 8, 12, 41 и 63. Также закрыты на карантин 138 классов в 35-ти школах.   

- Обстановка с заболеваемостью ОРВИ - в пределах сезонных наблюдений, - говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина. 
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#карантин
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Комментарии (5)

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Один случай

50 минут назад
Гриппа. Можно подумать они у всех анализы брали на грипп. Они думают, что мы совсем дураки?
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123

вчера, 20:39
Гость, а вы по себе судите
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.-.

вчера, 17:59
Нормально,а скоро всех закрою?
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Гостю

вчера, 16:47
По - моему, в дебила, простите, превратились вы.
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Гость

вчера, 16:39
Я так рада что не закроют пусть учатся а то в дебилов все превратились из-за компов
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