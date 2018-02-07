Липецкая область - лидер группы регионов высокой устойчивости

Такие выводы сделал Фонд «Петербургская политика»

Фонд опубликовал данные январского мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов ЦФО.

Липецкая область по данным мониторинга попала во вторую группу – «Регионы с высокой устойчивостью». Область набрала 7,5 баллов, прибавив одну десятую по сравнению с декабрем и заняла в своей группе первое место.

К позитивным событиям, произошедшим в регионе Фонд отнес, например, завершение строительства второй очереди тепличного комбината «Елецкие овощи», ввод в эксплуатацию группой “Черкизово” 6-й площадки свиноводческого кластера в Долгоруковском районе, начало строительства компанией «Шанс Энтерпрайз» завода по производству средств защиты растений на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», запуск на липецком заводе Kverneland Group производства разбрасывателей минеральных удобрений, начало реконструкции Петровского моста в Липецке.

Негативными моментами в январе стали аварии на водопроводах в Липецке и Ельце, оставившие без водоснабжения 4 тысячи жителей.

К прочим заметным событиям Фонд отнес - отказ суда в удовлетворении исковых требований к губернатору Олегу Королеву за непредоставление официального ответа на запрос общественников города о происхождении 10 млн рублей, указанных в его декларации за 2016 год и сообщение президента кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, что компания вывозит все ценное с арестованной фабрики в Липецкой области, чтобы превратить цеха в «кусок ржавого металла»