Липецкие чиновники узнают природу коррупции

За 143 108 рублей.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на услуги по образованию. Курс знаний по теме «Государственная политика по противодействию коррупции» оценили в 143 108 рублей.



Слушатели курса — 27 государственных гражданских служащих. Изучать тему они будут очно, с отрывом от работы. На освоение курса дается 36 учебных часов. В образовательный блок включили разделы «Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики», «Правовое регулирование деятельности государственных органов в сфере противодействия коррупции», «Анализ представляемых гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок», «Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе государственной гражданской службы», « Ответственность гражданских служащих за коррупционные правонарушения».



В рамках изучения материала будет проведен «круглый стол» с представителями следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области и прокуратуры Липецкой области, ответственных за профилактику коррупции. Весь учебный материал чиновники получат на память, в печатном и электронном формате. Кроме того, полученные знания будут оценены итоговыми анкетами. Изучение антикоррупционной науки пройдет с посещением буфета. За счет бюджета чиновники на курсах получат угощения: каждому положен пирожок с джемом, чай, кофе, сахар, вода, порционные сливки и лимон.



Электронный аукцион на право провести курсы планируют разыграть 19 февраля. При успешном завершении тендера государственные служащие начнут знакомство с коррупцией в марте. Услуги специалистов оплатят из бюджета Липецкой области.