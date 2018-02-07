Общество

32 минуты назад

Липецкие чиновники узнают природу коррупции

6 333
#образование #коррупция #тендер
Липецкие чиновники узнают природу коррупции

За 143 108 рублей.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на услуги по образованию. Курс знаний по теме «Государственная политика по противодействию коррупции» оценили в 143 108 рублей.

Слушатели курса — 27 государственных гражданских служащих. Изучать тему они будут очно, с отрывом от работы. На освоение курса дается 36 учебных часов. В образовательный блок включили разделы «Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики», «Правовое регулирование деятельности государственных органов в сфере противодействия коррупции», «Анализ представляемых гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок», «Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе государственной гражданской службы», « Ответственность гражданских служащих за коррупционные правонарушения».

В рамках изучения материала будет проведен «круглый стол» с представителями следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области и прокуратуры Липецкой области, ответственных за профилактику коррупции. Весь учебный материал чиновники получат на память, в печатном и электронном формате. Кроме того, полученные знания будут оценены итоговыми анкетами. Изучение антикоррупционной науки пройдет с посещением буфета. За счет бюджета чиновники на курсах получат угощения: каждому положен пирожок с джемом, чай, кофе, сахар, вода, порционные сливки и лимон.

Электронный аукцион на право провести курсы планируют разыграть 19 февраля. При успешном завершении тендера государственные служащие начнут знакомство с коррупцией в марте. Услуги специалистов оплатят из бюджета Липецкой области.
6 333
#образование #коррупция #тендер

Комментарии (6)

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Ваня

12 минут назад
Иван., эт точно.
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фрк

13 минут назад
Волки узнают как есть мясо ? Птицы узнают как летать ? Чиновники узнают природу коррупции........
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Иван.

14 минут назад
Лучший метод обучения по борьбе с коррупцией в Китае. На стадионе!
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цирк

18 минут назад
репетиция перед выборами-148 процентов
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Знайка

20 минут назад
Руководство по взятка, что-бы не замели.
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Антисоветчик

25 минут назад
Я не понял, а кто кого учить будет?
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