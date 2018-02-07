Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

В Ставрополе в среду утром в своем домовладении найден мертвым представитель губернатора Ставропольского края по Минераловодскому округу, городу Лермонтову и Пятигорску Александр Коробейников. По информации правоохранительных органов, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову.





"Он (Коробейников) погиб, губернатор уже выразил соболезнования его родным и близким", - сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств гибели чиновника.



Как сообщило ГТРК "Ставрополье", тело Коробейникова со следами огнестрельного ранения было найдено утром.



Следователи начали проверку по факту гибели полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова, курировавшего Минераловодский городской округ, города Лермонтов и Пятигорск, - сообщил в среду СК РФ.



"В Ставрополе следователи СК России проводят проверку по факту смерти полномочного представителя губернатора Ставропольского края. Утром 7 февраля он был обнаружен во дворе частного домовладения с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.



В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что Коробейников владел зарегистрированным огнестрельным оружием.



Тело полпреда губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова обнаружено в среду, - сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Алексей Нос."Он (Коробейников) погиб, губернатор уже выразил соболезнования его родным и близким", - сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств гибели чиновника.Как сообщило ГТРК "Ставрополье", тело Коробейникова со следами огнестрельного ранения было найдено утром.Следователи начали проверку по факту гибели полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова, курировавшего Минераловодский городской округ, города Лермонтов и Пятигорск, - сообщил в среду СК РФ."В Ставрополе следователи СК России проводят проверку по факту смерти полномочного представителя губернатора Ставропольского края. Утром 7 февраля он был обнаружен во дворе частного домовладения с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что Коробейников владел зарегистрированным огнестрельным оружием.