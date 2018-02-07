В Липецке выберут лучшие духовые оркестры региона

В областном центре культуры, народного творчества и кино 11 февраля пройдет традиционный областной конкурс духовых оркестров.

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Зрители, пришедшие в ОЦКНТ, смогут по достоинству оценить красоту игры на духовых инструментах.Как сообщают в Управлении культуры и туризма липецкой области, в творческом соревновании примут участие пять детских и десять взрослых оркестров из Задонского, Данковского, Добринского, Тербунского, Долгоруковского, Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов, а также из Ельца и Липецка.Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях в номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные и военные оркестры». В каждой номинации коллективам присвоят звание лауреата I, II, III степени с вручением соответствующих дипломов и памятных призов.Оркестры представят программу, состоящую из двух разнохарактерных музыкальных произведений. Одно из них будет посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.В завершении конкурса состоится выступление государственного духового оркестра Липецкой областной филармонии под управлением главного дирижера Василия Самарина.Основными задачами конкурса являются развитие и пропаганда духовой музыки, содействие росту исполнительского мастерства, популяризация музыки среди детей и молодежи, а также обогащение репертуара коллективов.Организатор конкурса - областной центр культуры, народного творчества и кино. Учредитель - управление культуры и туризма Липецкой области.Начало выступлений оркестров - в 12.00.