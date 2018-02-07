Культура

43 минуты назад

В Липецке выберут лучшие духовые оркестры региона

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#конкурс
В Липецке выберут лучшие духовые оркестры региона

В областном центре культуры, народного творчества и кино 11 февраля пройдет традиционный областной конкурс духовых оркестров.

Зрители, пришедшие в ОЦКНТ, смогут по достоинству оценить красоту игры на духовых инструментах. 

Как сообщают в Управлении культуры и туризма липецкой области, в творческом соревновании примут участие пять детских и десять взрослых оркестров из Задонского, Данковского, Добринского, Тербунского, Долгоруковского, Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов, а также из Ельца и Липецка.

 Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях в номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные и военные оркестры». В каждой номинации коллективам присвоят звание лауреата I, II, III степени с вручением соответствующих дипломов и памятных призов.

 Оркестры представят программу, состоящую из двух разнохарактерных музыкальных произведений. Одно из них будет посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.

 В завершении конкурса состоится выступление государственного духового оркестра Липецкой областной филармонии под управлением главного дирижера Василия Самарина.

 Основными задачами конкурса являются развитие и пропаганда духовой музыки, содействие росту исполнительского мастерства, популяризация музыки среди детей и молодежи, а также обогащение репертуара коллективов.

 Организатор конкурса - областной центр культуры, народного творчества и кино. Учредитель - управление культуры и туризма Липецкой области.

 Начало выступлений оркестров - в 12.00.

Фото: www.kultura48.ru

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#конкурс

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