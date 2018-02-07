Происшествия

54 минуты назад

Кассир магазина бытовой техники мошенничала с потребительскими кредитами

1 651
#мошенничество
Кассир магазина бытовой техники мошенничала с потребительскими кредитами

Мировым судьей судебного участка №13 Правобережного округа Липецка вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней липчанки, обвинявшейся в трех эпизодах мошенничества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимая, работая в должности кассира - операциониста магазина по продаже бытовой техники, отправила заявки на потребительские кредиты в три разных банка, используя ксерокопии паспортов покупателей.

В результате липчанка присвоила товары магазина на сумму в 217 436 рублей, поступивших из банков в счет кредитов.

Действия мошенницы были квалифицированы по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе расследования уголовного дела она полностью признала свою вину, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Учитывая мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 360 часам обязательных работ.


1 651
#мошенничество

Комментарии (1)

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член корреспондент

13 минут назад
а кредиты терпилы , будут отдавать?
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