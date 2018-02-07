Общество

сегодня, 11:50

Лебедянского отельера накажут за неправомерные трудовые отношения

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Лебедянского отельера накажут за неправомерные трудовые отношения

Владелец мини-отеля использовал старую уловку, дабы не обеспечивать "соцпакет" и гарантии.

Прокуратура Лебедянского района в рамках надзора за соблюдением федерального законодательства установила, что индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере гостиничного бизнеса,  принял на должность администратора мини-отеля местную жительницу. Трудовой договор с работницей заключен не был. Впоследствии предприниматель вообще отказался признать факт наличия  трудовых отношений, сославшись, что женщина только проходила "стажировку".

Однако в ходе проверки  версия работодателя не подтвердилась, при этом были выявлены и другие факты  не оформления трудовых договоров с его работниками.

Как сообщили в администрации Лебедяни, по результатам проверки в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5. 27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора), материалы которого направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание  в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Фото: nsk.syn-clean.ru

5 689

Комментарии (5)

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член корреспондент

8 минут назад
вот это новость так новость! просто охренеть! город 48 вам заняться не чем?
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знаю его

11 минут назад
Еще и пять звезд себе присвоил, барыга!
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Лебедянь

14 минут назад
Тебя посодють, а ты и не воруй! , совершенно с Вами согласна!!!
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т

31 минуту назад
Хто это у нас "лебедянский отельер"???????
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Тебя посодють, а ты и не воруй!

45 минут назад
Ибо не фиг! Всех бы так, про свой карман никто не забывает, поют песни складно, а как дело к зп - сразу заднюю дают. В преддверие выборов побольше бы огласки таким делам!
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