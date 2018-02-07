Лебедянского отельера накажут за неправомерные трудовые отношения

Владелец мини-отеля использовал старую уловку, дабы не обеспечивать "соцпакет" и гарантии.

Прокуратура Лебедянского района в рамках надзора за соблюдением федерального законодательства установила, что индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере гостиничного бизнеса, принял на должность администратора мини-отеля местную жительницу. Трудовой договор с работницей заключен не был. Впоследствии предприниматель вообще отказался признать факт наличия трудовых отношений, сославшись, что женщина только проходила "стажировку".

Однако в ходе проверки версия работодателя не подтвердилась, при этом были выявлены и другие факты не оформления трудовых договоров с его работниками.

Как сообщили в администрации Лебедяни, по результатам проверки в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5. 27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора), материалы которого направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Фото: nsk.syn-clean.ru