Липецких школьников будет кормить прежний поставщик

Выиграло предложение за 156 млн рублей.

Департамент образования администрации Липецка успешно провел конкурс с ограниченным участием на право организовать питание в городских школах. В тендере на 164 млн рублей боролись две компании — из Подольска и из Новокузнецка. Победило предложение от подмосковной фирмы, за 156,7 млн рублей. Эта же компания уже не первый год организует питание в липецких школах, имеет местный филиал.



В обязанности подрядчика войдет поставка пищи в 47 школ Липецка с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года. На время контракта пищеблок и столовая переходят в пользование поставщика. Подрядчик также должен обеспечить столовые официантами.



Исполнитель обеспечивает сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся в соответствии с меню. Например, в меню экспресс-завтраков школьников включили бутерброды с сыром, вареной и варено-копченой колбасой, кондитерские изделия промышленного производства, выпечку и чай. А в перечень продуктов, которые могут использоваться в приготовлении иных угощений, вошло 80 позиций: от говяжьего мяса и сосисок до вафель и пряников. Вся продукция должна соответствовать ГОСТу.