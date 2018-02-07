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Липецких школьников будет кормить прежний поставщик

18 822
#тендер #питание #школы
Липецких школьников будет кормить прежний поставщик

Выиграло предложение за 156 млн рублей.

Департамент образования администрации Липецка успешно провел конкурс с ограниченным участием на право организовать питание в городских школах. В тендере на 164 млн рублей боролись две компании — из Подольска и из Новокузнецка. Победило предложение от подмосковной фирмы, за 156,7 млн рублей. Эта же компания уже не первый год организует питание в липецких школах, имеет местный филиал.

В обязанности подрядчика войдет поставка пищи в 47 школ Липецка с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года. На время контракта пищеблок и столовая переходят в пользование поставщика. Подрядчик также должен обеспечить столовые официантами.

Исполнитель обеспечивает сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся в соответствии с меню. Например, в меню экспресс-завтраков школьников включили бутерброды с сыром, вареной и варено-копченой колбасой, кондитерские изделия промышленного производства, выпечку и чай. А в перечень продуктов, которые могут использоваться в приготовлении иных угощений, вошло 80 позиций: от говяжьего мяса и сосисок до вафель и пряников. Вся продукция должна соответствовать ГОСТу.
18 822
#тендер #питание #школы

Комментарии (18)

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Даун

28 минут назад
Макароны с сосисками... мммммммм. Вкусно!
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Макс

32 минуты назад
значит, подольские занесли деньги в правильный кабинет)
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гостья

32 минуты назад
Гость, не вздумайте ходить в магазины, там точно ГМО
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гостья

34 минуты назад
Серый, и где же мое нытье? здесь просто два ника гостья))) и нытье сейчас будет от ЯЖЕМАТЬ, которые кормят своих дитяток икрой красной да говядиной мраморной и на подносе всё подносят, что потом детишки в школах не едят, а потом кричат, что маленькие зарплаты)
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А какая разница?

34 минуты назад
Кто бы не выиграл, все равно работать будут одни и те же повара - где вы столько поваров других найдете? ааааа точно они же по домам сидят и комментарии печатают, о том как они дома едят деревенскую говядину зернового откорма...и жуют в это время макароны с сосисками....
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Сергей

36 минут назад
А давайте пойдем на выборы и выберем нового В.В.Путина. Он наведет порядок в стране. Просто ему было некогда до этого...
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Серый

41 минуту назад
Гостья. Нытье только от тебя
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Тебя посодють, а ты и не воруй!

44 минуты назад
гостья, это не коррупция, что вы, это тендеры! Все честно и прозрачно :-D
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гостья

47 минут назад
ооо...счас начнуться критика, нытье, учителя как НАДО и т.д. вот новость прямо для народа)))))
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Оксана

47 минут назад
Просто ужас!!!
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