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Племянник главы Ингушетии погиб из-за неосторожного обращения с ружьем

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#Ингушетия #оружие #несчастный случай #гибель
Племянник главы Ингушетии погиб из-за неосторожного обращения с ружьем

Житель сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии, являющийся племянником главы республики Юнус-Бека Евкурова, случайно застрелил себя, когда чистил ружье.

В Ингушетии найден мертвым Хасан Евкуров, племянник главы республики Юнус-Бека Евкурова. Ранее СМИ сообщили о том, что рядом с телом было найдено охотничье ружье.

Хасан Евкуров, племянник главы Ингушетии, был найден мертвым. Об этом РБК сообщил сам глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там [в Ингушетии] сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так», — заявил Евкуров РБК.

Ранее о том, что Хасан Евкуров был найден мертвым в Ингушетии, сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал «360». По его данным, тело с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 6 февраля в станице Троицкой. Рядом нашли охотничье ружье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на родственника Хасана Евкурова, он погиб предположительно из-за неосторожного обращения с оружием. «Вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте», — цитирует своего собеседника агентство.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Ингушетии РБК заявили, что не обладают информацией о смерти Хасана Евкурова. «К нам такая информация не поступала пока. Поэтому что-либо комментировать не могу», — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе прокуратуры республики РБК также заявили, что «такой информации» у них «пока нет».

В дежурной части ОМВД по Сунженскому району Ингушетии, где находится станица Троицкая, РБК сообщили без подробностей: «Оперативная группа выехала на место происшествия».

Глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в настоящий момент находится в рабочей поездке в Дохе (Катар). В ходе переговоров стороны договорились о создании рабочей группы с Торгово-промышленной палатой Катара в целях поиска путей сотрудничества в области сельского хозяйства, малого бизнеса, туризма и строительства, сообщал ТАСС.
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#Ингушетия #оружие #несчастный случай #гибель

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