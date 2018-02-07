сегодня, 11:45
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает приравнивание минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект принят в первом чтении единогласно — 428 депутатов проголосовали «за».
«Такая законодательная инициатива президентом внесена, и предлагается установить размер минимальной оплаты труда с 1 мая 2018 года на уровне 11 163 руб», — сказал глава Минтруда России Максим Топилин.
Он подчеркнул, что эта сумма соответствует 100% прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал 2017 года.
Законопроект затронет около 3 млн человек. Топилин отметил, что именно такое количество граждан продолжает получать зарплату ниже прожиточного минимума.
"Будем смотреть, как будут поступать страховые взносы. Здесь может быть увеличение поступления порядка 5-7 млрд дополнительно за этот год", - сказал Топилин.
Также министр добавил, что для таких целей потребуется выделение 7,5 млрд руб. для федеральных бюджетников, и примерно 32 млрд руб. для региональных сотрудников бюджетных учреждений. Он уточнил, что до 1 марта нужно будет решить вопрос дополнительной финансовой помощи субъектам России.
В свою очередь депутат Валерий Гартунг сказал, что есть проблема в том, что МРОТ облагается подоходным налогом, после вычета которого, сумма не будет равняться размеру прожиточного минимума.
По словам Топилина, «движение по этому поводу должно в перспективе быть».
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы поддержал закон о повышении МРОТ.