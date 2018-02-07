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В Омске заключенные слепили из снега «Тополь-М» в натуральную величину
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Заключенные исправительной колонии № 6 в Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М".
Заключенные исправительной колонии № 6 занялись масштабным строительством. На этот раз креативные подопечные исправительного учреждения слепили из снега ракету «Тополь-М» в натуральную величину, - передает РИА "СуперОмск".
«Все детали «Тополь-М» сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Ракету строили 15 дней семеро осужденных.
Омский снежный «Тополь-М» мог вполне бы стать ответом на запуск сверхмощной ракеты Falcon Heavy, запущенной американцами вчера вечером. Она способна доставить на околоземную орбиту почти 64 тонны грузов, но в этот раз у нее была другая задача: запустить к Марсу вишневый электромобиль Илона Маска Tesla Roadster под музыку Дэвида Боуи.
Однако уже во время посадки устройства случилось ЧП: центральный разгонный блок не смогли посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.
«Все детали «Тополь-М» сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Ракету строили 15 дней семеро осужденных.
Омский снежный «Тополь-М» мог вполне бы стать ответом на запуск сверхмощной ракеты Falcon Heavy, запущенной американцами вчера вечером. Она способна доставить на околоземную орбиту почти 64 тонны грузов, но в этот раз у нее была другая задача: запустить к Марсу вишневый электромобиль Илона Маска Tesla Roadster под музыку Дэвида Боуи.
Однако уже во время посадки устройства случилось ЧП: центральный разгонный блок не смогли посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.
2 151
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не удивлюсь если скажут