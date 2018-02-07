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В Омске заключенные слепили из снега «Тополь-М» в натуральную величину‍

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#Омск #заключенные #снег #Тополь-М
В Омске заключенные слепили из снега «Тополь-М» в натуральную величину‍

Заключенные исправительной колонии № 6 в Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М".

Заключенные исправительной колонии № 6 занялись масштабным строительством. На этот раз креативные подопечные исправительного учреждения слепили из снега ракету «Тополь-М» в натуральную величину, - передает РИА "СуперОмск".

«Все детали «Тополь-М» сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Ракету строили 15 дней семеро осужденных.

Омский снежный «Тополь-М» мог вполне бы стать ответом на запуск сверхмощной ракеты Falcon Heavy, запущенной американцами вчера вечером. Она способна доставить на околоземную орбиту почти 64 тонны грузов, но в этот раз у нее была другая задача: запустить к Марсу вишневый электромобиль Илона Маска Tesla Roadster под музыку Дэвида Боуи.

Однако уже во время посадки устройства случилось ЧП: центральный разгонный блок не смогли посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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#Омск #заключенные #снег #Тополь-М

Комментарии (2)

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WAX

17 минут назад
Занятся походу нечем администрации колонии вот они илепят гарбатого с помощью заключенных.
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не удивлюсь если скажут

40 минут назад
что она стреляет и совершили побег ))
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