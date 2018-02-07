Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Первый тестовой полет сверхтяжелой ракеты-носителя прошел в штатном режиме, но главный разгонный блок все-таки не удалось посадить, и тот упал в океан. О причинах неудачи поведал сам Илон Маск.





По словам миллиардера, запуск Falcon Heavy прошел практически безупречно, за исключением данного инцидента. Часть ракеты влетела в воду на скорости около 500 километров в час, промахнувшись мимо посадочной платформы на 100 метров.



Удалось сохранить два дополнительных ускорителя, которые совершили успешную посадку на наземных платформах, - передает



Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде». Центральный блок ракеты Falcon Heavy, запущенной компанией SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, не смог приземлиться на морскую платформу и разбился. Об этом сообщило издание The Verge и позднее подтвердил основатель SpaceX Илон Маск.По словам миллиардера, запуск Falcon Heavy прошел практически безупречно, за исключением данного инцидента. Часть ракеты влетела в воду на скорости около 500 километров в час, промахнувшись мимо посадочной платформы на 100 метров.Удалось сохранить два дополнительных ускорителя, которые совершили успешную посадку на наземных платформах, - передает Lenta.ru Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».