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Решение CAS по 32 российским атлетам ожидается 8 февраля

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#Россия #CAS #спорт #МОК #ОИ-2018
Решение CAS по 32 российским атлетам ожидается 8 февраля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за недопуска 32 российских спортсменов на Олимпийские игры – 2018 продолжатся в четверг, решение ожидается вечером 8 февраля.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляции российских спортсменов, это значит, что их участие в Олимпиаде-2018 будет гарантировано, - заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

"Если их апелляции будут удовлетворены, это означает, что такая возможность (возможность участия в Олимпиаде) будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал (Федеральный суд Швейцарии), но, на мой взгляд, это маловероятно", - заявил Риб журналистам.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российский спортсмен получает возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску. Многим лидерам сборной России в разных видах спорта было отказано в приглашении без объяснения причин.

6 февраля 32 российских спортсмена подали апелляции в выездное отделение CAS в Пхенчхане - ad hoc CAS (специальное подразделение CAS на Олимпиадах для рассмотрения споров в ускоренном порядке). В среду в столице зимних Игр-2018 прошло первое заседание по делам российских спортсменов, слушания продолжатся в четверг. Решение суда ожидается вечером 8 февраля.

На рассмотрении в CAS находятся дела еще 15 россиян (13 спортсменов и двух тренеров), которые подали апелляции 7 февраля. CAS ранее полностью удовлетворил апелляции этих 15 россиян на решение МОК пожизненно отстранить их от Олимпиад и аннулировать их результаты с Игр в Сочи. Но МОК после этого вердикта все равно отказался приглашать их на Олимпиаду-2018.

И 32 российских спортсмена, и 15 атлетов и тренеров просят в апелляциях отменить решение МОК не приглашать их на Игры и просят разрешить им выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе OAR, - передает РИА-Новости.
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#Россия #CAS #спорт #МОК #ОИ-2018

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