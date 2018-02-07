Происшествия

сегодня, 11:30

Рюкзак пропавшего мальчика нашли на краю полыньи

4 3530
#пропавшие без вести
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Рюкзак пропавшего мальчика нашли на краю полыньи

В селе Чернава продолжаются поисковые работы.

По данным GOROD48, у полыньи на реке Быстрая Сосна в селе Чернава Измалковского района, где накануне пропал 10-летний мальчик нашли рюкзак ребенка. Кроме того, обнаружены следы, указывающие на то, что ребенок мог утонуть. Водолазные работы в реке ведутся сегодня с раннего утра.

Напомним, что мальчик пропал вчера, когда возвращался из школы. В последний раз его видели 6 февраля около 16.00. Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения школьника.

На месте происшествия работают следователи Елецкого межрайонного следственного отдела, которыми проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика, преподаватели и ученики школы,  где он обучался.

- В том месте, где обрываются детские следы, у реки очень сильное течение. Там повсюду полыньи. Скорее всего, ребенок провалился под лед и его утащило вниз по течению, - рассказали GOROD48 односельчане пропавшего мальчика.

4 3530
#пропавшие без вести
3

Комментарии (5)

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Гость

0 секунд назад
Нет. Не нашли.
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Гость

3 минуты назад
Не нашли?
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Элен

18 минут назад
Господи, это нереально.... Сил и терпения матери.... Бедный мальчик(((((((( Уже страшно, что нашли рюкзак и следы...Если еще можно помочь мыслями, солнышко, найдись, живым......((((((((((((((((((((...
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Галина

44 минуты назад
Помоги Господи, найти мальчика живым и здоровым.
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как объясняют родители !!!!!

сегодня, 11:42
Об опасности детям?????
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