Рюкзак пропавшего мальчика нашли на краю полыньи

В селе Чернава продолжаются поисковые работы.

По данным GOROD48, у полыньи на реке Быстрая Сосна в селе Чернава Измалковского района, где накануне пропал 10-летний мальчик нашли рюкзак ребенка. Кроме того, обнаружены следы, указывающие на то, что ребенок мог утонуть. Водолазные работы в реке ведутся сегодня с раннего утра.

Напомним, что мальчик пропал вчера, когда возвращался из школы. В последний раз его видели 6 февраля около 16.00. Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения школьника.



На месте происшествия работают следователи Елецкого межрайонного следственного отдела, которыми проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика, преподаватели и ученики школы, где он обучался.

- В том месте, где обрываются детские следы, у реки очень сильное течение. Там повсюду полыньи. Скорее всего, ребенок провалился под лед и его утащило вниз по течению, - рассказали GOROD48 односельчане пропавшего мальчика.