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Трамп поздравил SpaceX с запуском Falcon Heavy‍

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#Трамп #SpaceX #запуск #США #Falcon Heavy‍
Трамп поздравил SpaceX с запуском Falcon Heavy‍

Президент США Дональд Трамп поздравил во вторник компанию SpaceX с первым успешным запуском ее сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 23:45 по московскому времени.

"Потрясающий запуск", — подвел итоги старта ведущий трансляции. Спустя час после запуска как конкуренты, так и партнеры поспешили поздравить компанию Илона Маска с успехом, в который, казалось, сам Маск до конца не верил.

"Мы все знаем, сколько усилий необходимо приложить для первого старта новой ракеты, и мы все стали свидетелями потрясающего достижения сегодня", — заявил исполняющий обязанности руководителя НАСА Роберт Лайтфут. Он поздравил как саму компанию, так и сотрудников НАСА, обеспечивших возможность старта с площадки космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Поздравил с успешным стартом и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон — конкурент Маска, реализующий программу создания многоразового суборбитального корабля. "Чудесно видеть, как коммерческие космические компании раздвигают границы (возможного)", — написал Брэнсон в своем микроблоге Twitter, адресовав поздравления Илону Маску и SpaceX. Поздравления с успешным стартом направил и глава United Launch Alliance Тори Бруно.

Не оставил без поздравлений триумфатора и президент США Дональд Трамп. Поздним вечером по Вашингтону, почти через шесть часов после запуска он написал в своем Twitter: "Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете", - передает РИА-Новости.
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#Трамп #SpaceX #запуск #США #Falcon Heavy‍

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