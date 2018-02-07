Липчанина будут судить за брань в адрес полицейского

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области окончено следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе расследования установлено, что вечером 12 декабря 2017 года, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома расположенного на бульваре Шубина города Липецка, с целью унижения чести и достоинства оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП № 7 УМВД России по городу Липецку, публично, в присутствии посторонних лиц, не являющихся работниками правоохранительных органов, высказал в адрес сотрудника полиции оскорбления, сопровождающиеся грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство представителя власти находящегося при исполнении должностных обязанностей. В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Октябрьского района города Липецка для утверждения обвинительного