В Липецкой области пропал 9-летний мальчик

Ребенок не вернулся домой из школы.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 9-летнего мальчика в селе Чернава Измалковского района.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, ребенок пропал вечером 6 февраля в селе Чернава, когда возвращался из школы домой. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

На месте происшествия работают следователи Елецкого межрайонного следственного отдела, которыми проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика, преподаватели и ученики школы, где он обучался.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения. Водолазы обследуют дно реки Быстрая сосна в селе