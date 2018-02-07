Происшествия

сегодня, 11:20

В Липецкой области пропал 9-летний мальчик

3 6753
#пропавшие без вести
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В Липецкой области пропал 9-летний мальчик

Ребенок не вернулся домой из школы.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 9-летнего мальчика в селе Чернава Измалковского района.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, ребенок пропал вечером 6 февраля в селе Чернава, когда возвращался из школы домой. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

На месте происшествия работают следователи Елецкого межрайонного следственного отдела, которыми проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пропавшего мальчика, преподаватели и ученики школы,  где он обучался.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения. Водолазы обследуют дно реки Быстрая сосна в селе 

3 6753
#пропавшие без вести
3

Комментарии (3)

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прорицательница

1 минуту назад
мальчик утонул в студеной воде.
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первая мысль была, водоём!!!!!!!

сегодня, 11:41
у полыньи на реке Быстрая Сосна в селе Чернава Измалковского района, где накануне пропал 9-летний мальчик нашли рюкзак ребенка. Кроме того, обнаружены следы, указывающие на то, что ребенок мог утонуть.
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?

сегодня, 11:36
А где его фото? Или описание внешности? Или хоть во что одет был?
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