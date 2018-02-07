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Минобороны подтвердило доставку в Россию тела пилота сбитого в Сирии Су-25‍

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#Роман Филиппов #пилот #Минобороны #Россия #Су-25 #Сирия #боевики
Минобороны подтвердило доставку в Россию тела пилота сбитого в Сирии Су-25‍

Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию.

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 было доставлено на аэродром Чкаловский. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Российский самолет Су-25 был сбит в районе Идлиба 3 февраля, летчик Роман Филипов успел катапультироваться, но затем погиб в бою.

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник из Минобороны.

«Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник, близкий к администрации президента.

По словам еще одного источника из частной разведывательно-аналитической компании, тело было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция. В Министерстве обороны позднее уточнили, что тело Филипова удалось вернуть в Россию благодаря работе российской военной разведки «во взаимодействии с турецкими коллегами». Об этом говорится в поступившем сообщении ведомства.

По версии группы расследователей ​Сonflict Intelligence Team (СIT), которая отслеживает полеты авиации, тело погибшего летчика могло быть доставлено в Россию самолетом Ил-62.

Основатель CIT Руслан Левиев рассказал, что Ил-62 в ночь с 5 на 6 февраля совершил перелет из Чкаловского на базу Хмеймим в Сирии, а утром вернулся обратно на Чкаловский. До этого на Хмеймим из Турции летал самолет Ан-72. «Мы предполагаем, что Ан-72 летал в Турцию, чтобы забрать тело на авиабазу Хмеймим, откуда его сегодня утром увезли в Россию на Ил-62», — сказал Левиев.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту самолета майору Роману Филипову, который совершал облет зоны деэскалации, удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам, около населенного пункта Телль-Дебес. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен, подорвал гранату и погиб.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России). Российские военные нанесли удар по району, откуда был сбит российский самолет, из высокоточного оружия, уничтожив 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».

Минобороны посмертно представило Филипова к званию Героя России. Кроме того, российское военное ведомство обратилось к Турции за помощью в деле возвращения обломков штурмовика Су-25. С помощью обломков и следов на них эксперты смогут определить модель переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), из которого был сбит самолет, установить место его производства и выяснить, каким образом вооружение попало в Сирию, уточнило Минобороны.
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#Роман Филиппов #пилот #Минобороны #Россия #Су-25 #Сирия #боевики

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