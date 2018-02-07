сегодня, 11:17
Минобороны подтвердило доставку в Россию тела пилота сбитого в Сирии Су-25
Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию.
«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник из Минобороны.
«Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник, близкий к администрации президента.
По словам еще одного источника из частной разведывательно-аналитической компании, тело было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция. В Министерстве обороны позднее уточнили, что тело Филипова удалось вернуть в Россию благодаря работе российской военной разведки «во взаимодействии с турецкими коллегами». Об этом говорится в поступившем сообщении ведомства.
По версии группы расследователей Сonflict Intelligence Team (СIT), которая отслеживает полеты авиации, тело погибшего летчика могло быть доставлено в Россию самолетом Ил-62.
Основатель CIT Руслан Левиев рассказал, что Ил-62 в ночь с 5 на 6 февраля совершил перелет из Чкаловского на базу Хмеймим в Сирии, а утром вернулся обратно на Чкаловский. До этого на Хмеймим из Турции летал самолет Ан-72. «Мы предполагаем, что Ан-72 летал в Турцию, чтобы забрать тело на авиабазу Хмеймим, откуда его сегодня утром увезли в Россию на Ил-62», — сказал Левиев.
Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту самолета майору Роману Филипову, который совершал облет зоны деэскалации, удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам, около населенного пункта Телль-Дебес. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен, подорвал гранату и погиб.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России). Российские военные нанесли удар по району, откуда был сбит российский самолет, из высокоточного оружия, уничтожив 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».
Минобороны посмертно представило Филипова к званию Героя России. Кроме того, российское военное ведомство обратилось к Турции за помощью в деле возвращения обломков штурмовика Су-25. С помощью обломков и следов на них эксперты смогут определить модель переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), из которого был сбит самолет, установить место его производства и выяснить, каким образом вооружение попало в Сирию, уточнило Минобороны.