Общество
сегодня, 11:03
Голову богатыря выше человеческого роста слепили из снега в Данковском районе
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Жители региона продолжают проявлять творческие способности в изготовлении снежных фигур
Соцсети последние две недели полны изделиями из снега. Снеговиками давно уже дело не ограничивается Липчане лепят из снега драконов, героев фэнтэзи, строят снежные замки.
В селе Теплое Данковского района из снега слепили голову богатыря из сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".
Снежная фигура былинного героя, расположившаяся в парке тепловского ДК, стала популярным для фотосессий арт-объектом.
Как сообщили в администрации Данковского района, голову богатыря сделали не скульпторы-умельцы а местная детвора из "Клуба выходного дня".
Фото: admdankov.ru
В селе Теплое Данковского района из снега слепили голову богатыря из сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".
Снежная фигура былинного героя, расположившаяся в парке тепловского ДК, стала популярным для фотосессий арт-объектом.
Как сообщили в администрации Данковского района, голову богатыря сделали не скульпторы-умельцы а местная детвора из "Клуба выходного дня".
Фото: admdankov.ru
5 338
Ваши умы и руки, да в дело.........
fed
не помню
т
Анатолий