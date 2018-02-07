Голову богатыря выше человеческого роста слепили из снега в Данковском районе

Жители региона продолжают проявлять творческие способности в изготовлении снежных фигур

Фото:

admdankov.ru

Соцсети последние две недели полны изделиями из снега. Снеговиками давно уже дело не ограничивается Липчане лепят из снега драконов, героев фэнтэзи, строят снежные замки.В селе Теплое Данковского района из снега слепили голову богатыря из сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".Снежная фигура былинного героя, расположившаяся в парке тепловского ДК, стала популярным для фотосессий арт-объектом.Как сообщили в администрации Данковского района, голову богатыря сделали не скульпторы-умельцы а местная детвора из "Клуба выходного дня".