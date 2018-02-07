Общество

сегодня, 11:03

Голову богатыря выше человеческого роста слепили из снега в Данковском районе

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#снежные фигуры
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Голову богатыря выше человеческого роста слепили из снега в Данковском районе

Жители региона продолжают проявлять творческие способности в изготовлении снежных фигур

Соцсети последние две недели полны изделиями из снега. Снеговиками давно уже дело не ограничивается Липчане лепят из снега драконов, героев фэнтэзи, строят снежные замки.

В селе Теплое Данковского района из снега слепили голову богатыря из сказки А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".

Снежная фигура былинного героя, расположившаяся в парке тепловского ДК, стала популярным для фотосессий арт-объектом.

Как сообщили в администрации Данковского района, голову богатыря сделали не скульпторы-умельцы а местная детвора из "Клуба выходного дня".

Фото: admdankov.ru

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5 338
#снежные фигуры
1

Комментарии (5)

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Ваши умы и руки, да в дело.........

16 минут назад
Слепили, от безделья
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fed

сегодня, 11:56
т, вам хер угодишь
ответить

не помню

сегодня, 11:46
т, лучше уж такие новости, чем то что тут обычно пишут.
ответить

т

сегодня, 11:41
Как бы мы жили без этой новости????
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Анатолий

сегодня, 11:24
А какие удивительные фигуры лепили на Масленницу в Нижнем парке лет 30 назад!
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