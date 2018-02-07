Мужчина облил приятеля бензином и поджог

Ссора началась во время топки печки.

Задонский районный суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее не судимого местного жителя. Мужчина ответил перед законом по обвинении в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, поч.1 ст.111 УК РФ.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в частном доме во время топки печи. Подсудимый затапливал ее с помощью бензина. В это время рядом с мужчиной находился его знакомый. Между ними возникла ссора. Тогда истопник печи облил своего оппонента бензином и бросил в него зажженную спичку. В результате потерпевший получил ожоги головы, шеи, грудной клетки и живота, правой кисти, левого лучезапястного сустава, правого бедра. Все травмы врачи расценили как причинившие тяжкий вред здоровью.



Подсудимый с предъявленным обвинением согласился в полном объеме. Смягчающими наказание обстоятельствами суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, заглаживание вреда, причиненного преступлением, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на два года с аналогичным испытательным сроком. В этот период мужчина, кроме прочего, обязан трудоустроиться.