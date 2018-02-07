вчера, 21:41
Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе
И он попал в десятку «самых самых»
«Медиалогия» подвела итоги января по упоминанию российских губернаторов в сообщениях СМИ.
К примеру, мэра Москвы Сергей Собянин упоминали более 22 тысячи раз. Он безусловный лидер рейтинга и не важно, плохо упомнили, или хорошо.
А вот главу Курской области СМИ вспомнили чуть более тысячи раз, и Михайлов – аутсайдер рейтинга, 18-й в ЦФО.
Олега Петровича Королева, главу администрации Липецкой области помянули в сообщениях СМИ - 2 491 раз, и наш губернатор разместился на десятом месте.
Гость
Максим
Нарколог.
Гость
кари
Однако
Скрепы
король
город
ха-ха-ха