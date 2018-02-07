Общество

вчера, 21:41

Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе

29 541
#рейтинг #медиалогия
Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе

И он попал в десятку «самых самых»

«Медиалогия» подвела итоги января по упоминанию российских губернаторов в сообщениях СМИ.  

К примеру, мэра Москвы Сергей Собянин упоминали более 22 тысячи раз. Он безусловный лидер рейтинга и не важно, плохо упомнили, или хорошо.

А вот главу Курской области СМИ вспомнили чуть более тысячи раз, и Михайлов – аутсайдер рейтинга, 18-й в ЦФО.

Олега Петровича Королева, главу администрации Липецкой области помянули в сообщениях СМИ - 2 491 раз, и наш губернатор разместился на десятом месте.

 

29 541
#рейтинг #медиалогия

Комментарии (29)

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Гость

21 минуту назад
Та-даммм!!!
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Максим

вчера, 23:06
Куплю портрет поставлю в доме и буду молится с утра и до вечера!
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Нарколог.

вчера, 22:57
Посмотрите на эту рожу он явно под кайфам . Алкоголь и какоин налицо , невменяемый гкбернатор.
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Гость

вчера, 22:44
Здравствуй опа, новый год
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кари

вчера, 22:40
погаси кредить сейчас http://uabuytraffmoney.ru
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Однако

вчера, 22:39
Упомянули, "тихим, добрым словом"
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Скрепы

вчера, 22:38
Не поминайте чёрта в суе.
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король

вчера, 22:37
свой век отжить и * с вами
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город

вчера, 22:35
чемоданы с баблом каждый год и все норм
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ха-ха-ха

вчера, 22:33
а уж сколько его в коментах на этом сайте упомянули.. и не сосчитаешь! и какими всё словами..:)))
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