Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе

И он попал в десятку «самых самых»

«Медиалогия» подвела итоги января по упоминанию российских губернаторов в сообщениях СМИ.

К примеру, мэра Москвы Сергей Собянин упоминали более 22 тысячи раз. Он безусловный лидер рейтинга и не важно, плохо упомнили, или хорошо.

А вот главу Курской области СМИ вспомнили чуть более тысячи раз, и Михайлов – аутсайдер рейтинга, 18-й в ЦФО.

Олега Петровича Королева, главу администрации Липецкой области помянули в сообщениях СМИ - 2 491 раз, и наш губернатор разместился на десятом месте.