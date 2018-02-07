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вчера, 20:29

Липецкая вечЁрка: драка в больнице, крах бизнеса и перезагрузка Дня Победы

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: драка в больнице, крах бизнеса и перезагрузка Дня Победы
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 6 февраля.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено поступившим жалобам на только что введенный в работу автобусный маршрут №28а. «Жители Рудника постоянно наблюдают картину якобы улучшения транспортной доступности района, но все автобусы доезжают только до остановки «Сырский» и разворачиваются обратно».

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про перипетии судьбы оставшегося у разбитого корыта бизнесмена. «Павлу Крапивину - 38 лет. Сейчас он зарабатывает на жизнь частным извозом. А еще три года назад Крапивин был учредителем и директором строительной компании, ООО «Созидание». Под откос вся его карьера пошла после того, как по итогам налоговой проверки его фирма попала под штрафные санкции ИФНС по Октябрьском району Липецка. И пошло-поехало: пени, штрафы, арбитражные и гражданские суды, уголовное дело, апелляции…».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме все же одобренных перемен в формате празднования 9 мая. «Ни в Москве, ни какой-нибудь ином городе митинги и парады на кладбищах в честь Дня Победы не устраивают. У нас же до возведения памятной стелы на площади Победы просто не было иного места для праздника, кроме как площадь Героев. Прошлый год показал все неудобства праздничных мероприятий в этом месте».

Горячо в комментариях к новости про драку в больнице. В редакцию GOROD48 обратилась пенсионерка Мария Золотарева. Женщина рассказала увлекательную и печальную историю госпитализации ее супруга, которая приняла характер криминальной драмы.

Между тем, особо импонирует читателям сообщение про банкротство земляка. Сыну беглого липецкого чиновника списали долги в 755 млн рублей.  При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, имеет ежемесячный доход всего в 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет. 

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (2)

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кокс

вчера, 22:52
Ной , где валит ? 2 мм выпало и снег кончился.
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Ной

вчера, 22:19
Завтра по ходу в Липецке будет снегоход кердык. Не одной машины по уборке нет. Снег валит дороги не чистят не говоря о дворах и тротуаров.
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