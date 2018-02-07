Общество

вчера, 18:00

В Липецке зажгли свечи в память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

28 7190
#Сирия
6
В Липецке зажгли свечи в память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

Герой России проходил переподготовку в Липецком авиацентре.

Сегодня на площади Авиаторов у памятника летчикам состоялась акция «Герои неба», посвященная памяти погибшего 3 февраля в Сирии российского военного летчика Романа Филипова и других героев, защищавших в небе интересы Отечества.

В акции приняли участие руководители города, Липецкого авиацентра, военнослужащие, кадеты, воспитанники патриотического центра «Пост №1», студенты. К памятнику летчикам участники акции возложили цветы и зажгли свечи, устанавливая их на конструкцию в виде сердца.

Особые слова скорби, и одновременно гордости, прозвучали в адрес геройски погибшего в Сирии 3 февраля майора Романа Филипова.

Роман Филипов после окончания Краснодарского летного военного училища проходил переподготовку в Липецком авиацентре в 2006-2007 годах. Его отец тоже служил в ВКС, не раз бывал в Липецке на переподготовке, участвовал в учениях проходивших здесь.  

Самолет Су-25, который пилотировал Роман Филипов, был сбит террористами в районе Идлиба. После катапультирования летчик укрылся за камнем и принял неравный бой с террористами. Когда бандиты его окружили, он подорвал гранату со словами «Это вам за пацанов!». Геройскую гибель летчика и его монолог снял оператор террористов.

Указом президента Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-big-11
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
img-small-11
28 7190
#Сирия
6

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

лина

вчера, 23:08
Жаль парня... Жить бы ему и жить.Вечная ему память!
ответить

ОДНАКО

вчера, 22:59
люблю анальный секс
ответить

Гость

вчера, 22:46
За что .во имя чего.кого? Лучшие уходят (
ответить

вы соглашаетесь с правилами..

вчера, 22:26
"за империалистические интересы сырьевой клептократии" удалили, а чего не понравилось? как верно подметил Маркс, взявшая власть буржуазия старается придать своим классовым интересам характер всеобщности.
ответить

==================

вчера, 22:21
за яхту сечина, за акции газпрома
ответить

Герой! Но его смерть на плечах

вчера, 22:16
На плечах управленцев данного режима ....за что воевал, или за кого, по факту если не будешь летать ты нахрен ненужен и поэтому и едем воевать. Полный бред! Поддержки ноль только скорбь уже после произошедшего
ответить

Да

вчера, 22:02
Царствие ему небесное воевал смело а покоится пусть с миром вечная ему память
ответить

Алексей П

вчера, 22:01
Слава ОФИЦЕРУ!!! ПОКОЙСЯ С МИРОМ.
ответить

Посмертно удостоен звания Героя России

вчера, 22:00
Пожил человек....за что воевал непонятно .....
ответить

посмертно удостоен звания Героя России.

вчера, 21:58
Супер!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

95 партий молочной продукции забраковали в Липецкой области
#молоко #Роспотребнадзор
7
95 партий молочной продукции забраковали в Липецкой области

вчера, 22:06

Общество
Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе
#рейтинг #медиалогия
29
Липецкого губернатора 2,5 тысячи раз в январе упомянули в прессе

вчера, 21:41

Общество
Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра
#приют #геронтологический центр
17
Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра

вчера, 16:34

Общество
Без денег, без работы, без репутации…
#налоги #беспредел
46
Без денег, без работы, без репутации…

вчера, 15:59

Общество
В Липецком зоопарке много животных долгожителей
#зоопарк
5
В Липецком зоопарке много животных долгожителей

вчера, 15:51

Общество
Липчане требуют корректировки маршрута нового автобуса
#транспорт #маршрут #инициатива
24
Липчане требуют корректировки маршрута нового автобуса

вчера, 15:44

Общество