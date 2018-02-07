Общество
вчера, 18:00
В Липецке зажгли свечи в память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Герой России проходил переподготовку в Липецком авиацентре.
Сегодня на площади Авиаторов у памятника летчикам состоялась акция «Герои неба», посвященная памяти погибшего 3 февраля в Сирии российского военного летчика Романа Филипова и других героев, защищавших в небе интересы Отечества.
В акции приняли участие руководители города, Липецкого авиацентра, военнослужащие, кадеты, воспитанники патриотического центра «Пост №1», студенты. К памятнику летчикам участники акции возложили цветы и зажгли свечи, устанавливая их на конструкцию в виде сердца.
Особые слова скорби, и одновременно гордости, прозвучали в адрес геройски погибшего в Сирии 3 февраля майора Романа Филипова.
Роман Филипов после окончания Краснодарского летного военного училища проходил переподготовку в Липецком авиацентре в 2006-2007 годах. Его отец тоже служил в ВКС, не раз бывал в Липецке на переподготовке, участвовал в учениях проходивших здесь.
Самолет Су-25, который пилотировал Роман Филипов, был сбит террористами в районе Идлиба. После катапультирования летчик укрылся за камнем и принял неравный бой с террористами. Когда бандиты его окружили, он подорвал гранату со словами «Это вам за пацанов!». Геройскую гибель летчика и его монолог снял оператор террористов.
Указом президента Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России.
В акции приняли участие руководители города, Липецкого авиацентра, военнослужащие, кадеты, воспитанники патриотического центра «Пост №1», студенты. К памятнику летчикам участники акции возложили цветы и зажгли свечи, устанавливая их на конструкцию в виде сердца.
Особые слова скорби, и одновременно гордости, прозвучали в адрес геройски погибшего в Сирии 3 февраля майора Романа Филипова.
Роман Филипов после окончания Краснодарского летного военного училища проходил переподготовку в Липецком авиацентре в 2006-2007 годах. Его отец тоже служил в ВКС, не раз бывал в Липецке на переподготовке, участвовал в учениях проходивших здесь.
Самолет Су-25, который пилотировал Роман Филипов, был сбит террористами в районе Идлиба. После катапультирования летчик укрылся за камнем и принял неравный бой с террористами. Когда бандиты его окружили, он подорвал гранату со словами «Это вам за пацанов!». Геройскую гибель летчика и его монолог снял оператор террористов.
Указом президента Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России.
лина
ОДНАКО
Гость
вы соглашаетесь с правилами..
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Герой! Но его смерть на плечах
Да
Алексей П
Посмертно удостоен звания Героя России
посмертно удостоен звания Героя России.