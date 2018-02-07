Буйный предприниматель устроил пожар и потоп в бизнес-центре

В Новокузнецке арендатор одного из помещений бизнес-центра разгромил собственный офис и поджег документы.

Как сообщает VSE42.ru со ссылкой на территориальное управление Росгвардии, бойцы вневедомственной охраны, прибывшие на место происшествия, застали в одном из офисов неадекватного мужчину. Дебошир сидел в офисном кресле посреди разбросанной мебели и оргтехники. Помещение было залито водой из систем пожаротушения.

Росгвардейцы обезвредили буйного бизнесмена, объяснить причины своего поведения он не смог.

К счастью, от действий арендатора никто не пострадал. В причинах случившегося разбираются правоохранители.