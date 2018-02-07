Происшествия

вчера, 16:48

Липчанка столкнула соперницу с третьего этажа

10 4399
#покушение на убийство
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Липчанка столкнула соперницу с третьего этажа

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 37-летняя жительница города признана виновной в покушении на убийство своей соседки.

Как установлено материалами уголовного дела, 1 марта 2017 года между потерпевшей и подсудимой в коридоре общежития, где они проживали, возник конфликт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Схватив потерпевшую за волосы, подсудимая затащила ее в свою комнату, заставила сесть на подоконник, после чего умышленно толкнула в спину.

В результате падения с третьего этажа потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В ходе следствия подсудимая вину признала частично, пояснив, что не ожидала таких последствий от своих действий, а хотела только проучить потерпевшую, которая злоупотребляет спиртным и скандалит с соседями.

1 марта, увидев, что потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения собирается куда-то уходить, она переживая за нее, закрыла ее в своей комнате, пошутив, что та сможет выйти «только через окно».

Потерпевшая пригрозила, что выпрыгнет в окно и взобралась на подоконник.

Тогда, чтобы напугать ее, она несильно толкнула соседку в спину, от чего та соскользнула вниз, упав приблизительно с 5-метровой высоты.

"Скорую помощь" пострадавшей не вызывала, так как не предполагала, что с та могла получить серьезные травмы.

Впоследствии она пыталась загладить перед потерпевшей свою вину, предложив ей денежные средства на оплату курортного лечения, но последняя отказалась от предложенной помощи.

Однако версия подсудимой о неумышленном причинении потерпевшей тяжелой травмы была полностью опровергнута исследованными в судебном заседании доказательствами.

Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С подсудимой в пользу потерпевшей взыскана компенсация материального и морального вреда.

10 4399
#покушение на убийство
4

Комментарии (10)

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Гость

11 минут назад
Третий этаж приблизительно 5 метров)))) Пачему я не судья, ржач в константе))
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студент

вчера, 21:53
да самцы им нужны были и ничего не случилось бы!
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Бредятина

вчера, 20:44
Так в чем соперница то, в том что больше пьёт и базарит?
ответить

для ?

вчера, 20:27
так у них потолки метр -70)))
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?

вчера, 19:47
Так с третьего этажа или с 5-метровой высоты она навернулась?
ответить

РЎРµСЂРіРµР№

вчера, 18:02
Developer
ответить

""""

вчера, 17:53
Если в пятнадцать лет ума нет, то его и в тридцать семь не будет!!
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Правда-матка

вчера, 17:47
У сынка Королёва это уже второе убийство.
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Маня

вчера, 17:40
Королев, тебе не стыдно? Сынка отмазал!
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Кому верить

вчера, 17:20
Сыну Королева за убийство меньше дали.
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