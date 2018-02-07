вчера, 16:48
Липчанка столкнула соперницу с третьего этажа
Приговором Октябрьского районного суда Липецка 37-летняя жительница города признана виновной в покушении на убийство своей соседки.
Как установлено материалами уголовного дела, 1 марта 2017 года между потерпевшей и подсудимой в коридоре общежития, где они проживали, возник конфликт.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Схватив потерпевшую за волосы, подсудимая затащила ее в свою комнату, заставила сесть на подоконник, после чего умышленно толкнула в спину.
В результате падения с третьего этажа потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.
В ходе следствия подсудимая вину признала частично, пояснив, что не ожидала таких последствий от своих действий, а хотела только проучить потерпевшую, которая злоупотребляет спиртным и скандалит с соседями.
1 марта, увидев, что потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения собирается куда-то уходить, она переживая за нее, закрыла ее в своей комнате, пошутив, что та сможет выйти «только через окно».
Потерпевшая пригрозила, что выпрыгнет в окно и взобралась на подоконник.
Тогда, чтобы напугать ее, она несильно толкнула соседку в спину, от чего та соскользнула вниз, упав приблизительно с 5-метровой высоты.
"Скорую помощь" пострадавшей не вызывала, так как не предполагала, что с та могла получить серьезные травмы.
Впоследствии она пыталась загладить перед потерпевшей свою вину, предложив ей денежные средства на оплату курортного лечения, но последняя отказалась от предложенной помощи.
Однако версия подсудимой о неумышленном причинении потерпевшей тяжелой травмы была полностью опровергнута исследованными в судебном заседании доказательствами.
Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
С подсудимой в пользу потерпевшей взыскана компенсация материального и морального вреда.
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