Липчанка столкнула соперницу с третьего этажа

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 37-летняя жительница города признана виновной в покушении на убийство своей соседки.

Как установлено материалами уголовного дела, 1 марта 2017 года между потерпевшей и подсудимой в коридоре общежития, где они проживали, возник конфликт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Схватив потерпевшую за волосы, подсудимая затащила ее в свою комнату, заставила сесть на подоконник, после чего умышленно толкнула в спину.

В результате падения с третьего этажа потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В ходе следствия подсудимая вину признала частично, пояснив, что не ожидала таких последствий от своих действий, а хотела только проучить потерпевшую, которая злоупотребляет спиртным и скандалит с соседями.

1 марта, увидев, что потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения собирается куда-то уходить, она переживая за нее, закрыла ее в своей комнате, пошутив, что та сможет выйти «только через окно».

Потерпевшая пригрозила, что выпрыгнет в окно и взобралась на подоконник.

Тогда, чтобы напугать ее, она несильно толкнула соседку в спину, от чего та соскользнула вниз, упав приблизительно с 5-метровой высоты.

"Скорую помощь" пострадавшей не вызывала, так как не предполагала, что с та могла получить серьезные травмы.

Впоследствии она пыталась загладить перед потерпевшей свою вину, предложив ей денежные средства на оплату курортного лечения, но последняя отказалась от предложенной помощи.

Однако версия подсудимой о неумышленном причинении потерпевшей тяжелой травмы была полностью опровергнута исследованными в судебном заседании доказательствами.

Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С подсудимой в пользу потерпевшей взыскана компенсация материального и морального вреда.