Научные сотрудники обогнали по уровню зарплат врачей и преподавателей вузов

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками по итогам 2017 года в Липецкой области оказались научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности — их зарплата в среднем составила 46 929 рублей.

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам 2017 года представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказался младший медицинский персонал.

Так, зарплата педагогов дошкольного образования по итогам года составила 22 230 рублей, учителей школ — 25 314 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 24 870 рублей, такой же уровень ежемесячного заработка оказался и у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 45 439 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 46 929 рублей.

Уровень средней зарплаты врачей составил 40 404 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 21 883 рубля, младшего медперсонала — 15 548 рублей.

Средняя зарплата социальных работников составила 20 221 рубль, работников учреждений культуры — 22 384 рубля, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 25 666 рублей, сообщает Росстат.