Экономика

вчера, 16:22

Научные сотрудники обогнали по уровню зарплат врачей и преподавателей вузов

31 1194
#зарплата
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Научные сотрудники обогнали по уровню зарплат врачей и преподавателей вузов

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками по итогам 2017 года в Липецкой области оказались научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности — их зарплата в среднем составила 46 929 рублей. 

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам 2017 года представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказался младший медицинский персонал. 

Так, зарплата педагогов дошкольного образования по итогам года составила 22 230 рублей, учителей школ — 25 314 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 24 870 рублей, такой же уровень ежемесячного заработка оказался и у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 45 439 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 46 929 рублей. 

Уровень средней зарплаты врачей составил 40 404 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 21 883 рубля, младшего медперсонала — 15 548 рублей. 

Средняя зарплата социальных работников составила 20 221 рубль, работников учреждений культуры — 22 384 рубля, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 25 666 рублей, сообщает Росстат.

31 1194
#зарплата
1

Комментарии (31)

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Академик

48 минут назад
Россия - страна парадоксов. Науки в стране давно уже нет, а научные сотрудники есть. Эт как так?
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Из оперетты.

55 минут назад
Все очень просто: Не следует путать мздоимство (когда ставят условия до ...), с искренней благодарностью, когда вытащат твоего ребенка с того света, и это, когда после.... Правда пытались загнать его туда другие "врачи", но это другая история. Да и что плакаться? Это всего лишь опперетка. Как и вся наша жизнь.
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Злой

вчера, 23:33
Из оперетты., Сами дают, а потом плачутся. Ая яй.как же так.
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Воспитатель

вчера, 22:33
Как надоело это враньё ! С высшей категорией получаю 14300. Я не жалуюсь, только хватит врать
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Из оперетты.

вчера, 22:29
Врач, Спасибо говорю всегда, а к спасибо- от 10 до 20, в стационаре. По другому не получается. Другой вопрос, далеко не все требуют. Но никто еще не отказался. Это из личного опыта.Правда во всех этих случаях - реально помогли: Помогли исправить последствия раздолбайства своих коллег из Поликлиник города.
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Ага

вчера, 22:27
У нам все усредненное
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Врач

вчера, 21:49
я онколог. Записывайтесь.
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Дунька Кулачиха

вчера, 21:46
Чо на счёт снега, он вам пригодился?
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Ученый

вчера, 21:44
Опять врут. Я только сегодня 10 000 $ заработал.
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Ну а чо на счёт снега?

вчера, 21:24
Он вам пригодился?
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