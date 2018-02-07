Культура

вчера, 15:42

Липчане поздравят с Днём защитника Отечества жителей Коврова, Выксы и Рязани

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#Казаки России

"Казаки России" отправятся на праздничные гастроли.

Театр танца "Казаки России" готовит к Дню защитников Отечества праздничные выступления, которые состоятся за пределами региона.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 21 февраля "казаков" ждут в Дворце культуры города Ковров Владимирской области, а 22 февраля артисты выступят в городе Выкса Нижегородской области.

Для зрителей артисты приготовили залихватские пляски и душевные песни, которые перенесут их в эпоху Петра Великого, казака Игнатия Некрасова и Матвея Платова, во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Танцы перекликаются, перетекают из одного в другой - из «Гопака» в «Яблочко», из него - в «Черкесску» и «Лезгинку». В программе запланированы не только групповые, но и сольные номера. Никого не сможет оставить равнодушным исполнитель игры на гармониках, который перед исполнением каждой вариации достает из лукошка гармонику все меньшего размера, а последняя такая, что ее едва можно увидеть в его руках.

23 февраля в Рязани, в здании областной филармонии, состоится совместный концерт театра танца "Казаки России" и Рязанского хора им. Попова. Зрителей ждет новая программа, наполненная самобытностью казачьей культуры, выраженной в эффектной сценической форме, в нарядных ярких костюмах, задорных песнях и неудержимых плясках, представляющих традиции и наследие «казачьих» регионов России - от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.

Наряду с традиционно казачьими танцами, такими как «Хоперцы», «Казачий пляс», «Черкесска», танцоры исполнят «Липецкую Матаню», «Петровских пушкарей», «Улицу на улицу» и, конечно же, знаменитую «Калинку». Рязанский государственный академический русский народный хор имени народного артиста России Евгения Попова представит свои лучшие номера, посвященные Сергею Есенину. Хор был создан в 1946 году на основе фольклорного ансамбля села Большие Журавинки Ряжского района Рязанской области.
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#Казаки России

Комментарии (1)

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Неавтофанат

вчера, 22:09
Выкса - ровесница Липецка. По Приказу Петра тульский работник Балашов на болотных рудах построил завод. А руда особая, при ковке железа получалась роза! В наше время завод изготавливает рельсы, трубную сталь для нефтепроводов. Это не кровельное железо, что на НЛМК!
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