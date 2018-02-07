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вчера, 15:31

В Татарстане 11-летний мальчик умер после тренировки

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#Татарстан #школьник #смерть
В Татарстане 11-летний мальчик умер после тренировки

Ребенок умер в больнице в Чистополе, куда его доставили из спортзала. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, которую он получил во время тренировки.

Следователи в Татарстане проверяют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, получившего травму головы во время спарринга в спорткомплексе, - сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"В посёлке городского типа Аксубаево 2 февраля во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" получил травму головы мальчик 2006 года рождения, который на следующий день скончался в больнице. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, - передает РИА-Новости.

"Проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.

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#Татарстан #школьник #смерть

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