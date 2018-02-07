В Татарстане 11-летний мальчик умер после тренировки

Ребенок умер в больнице в Чистополе, куда его доставили из спортзала. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, которую он получил во время тренировки.





"В посёлке городского типа Аксубаево 2 февраля во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" получил травму головы мальчик 2006 года рождения, который на следующий день скончался в больнице. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.



По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, - передает



"Проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.



Следователи в Татарстане проверяют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, получившего травму головы во время спарринга в спорткомплексе, - сообщило региональное следственное управление СК РФ."В посёлке городского типа Аксубаево 2 февраля во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" получил травму головы мальчик 2006 года рождения, который на следующий день скончался в больнице. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, - передает РИА-Новости "Проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.