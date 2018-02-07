вчера, 15:31
В Татарстане 11-летний мальчик умер после тренировки
Ребенок умер в больнице в Чистополе, куда его доставили из спортзала. У мальчика была диагностирована черепно-мозговая травма, которую он получил во время тренировки.
"В посёлке городского типа Аксубаево 2 февраля во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" получил травму головы мальчик 2006 года рождения, который на следующий день скончался в больнице. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, - передает РИА-Новости.
"Проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.