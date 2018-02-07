Культура

вчера, 15:28

В Липецкой области разработали новый туристический маршрут

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#туризм
В Липецкой области разработали новый туристический маршрут

Туристический маршрут связан с именами П.И. Бартенева, П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Л.Д. Вяземского.

Грязинская центральная районная библиотека 9 февраля проведет презентацию литературно-исторического краеведческого маршрута "Их именами славен край родной".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, маршрут разработан специалистами отдела обслуживания в целях возрождения интереса к истории, культуре и литературе своего края, популяризации краеведческой литературы, повышения престижа чтения.

Туристический маршрут берет начало в Центральной районной библиотеке и проходит по территории Петровского и Коробовского сельских поселений Грязинского района. Экскурсии включают в себя описание исторических и памятных мест грязинской земли, связанных с известным русским историком, археографом и библиографом П.И. Бартеневым; русским географом и путешественником, государственным и общественным деятелем П.П. Семеновым-Тян-Шанским; крупнейшим землевладельцем, меценатом князем Л.Д. Вяземским.
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#туризм

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