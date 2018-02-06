День Победы в Липецке отпразднуют на новом месте

В этом году главной площадкой праздника станет не площадь Героев, а площадь Победы.

В этом году администрация Липецка собирается сделать главным местом празднования Дня Победы городскую площадь с таким же названием.



- Главное, чем руководствуемся мы при перемене места праздника, - удобством для всех его участников, - говорит председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.



По словам чиновника, год от года в праздновании Дня Победы участвует все больше горожан. Растет число людей из числа "Бессмертного полка" - в прошлом году в траурном шествии по центру Липецка прошло 40 тысяч человек.



- Ни в Москве, ни какой-нибудь ином городе митинги и парады в честь Дня Победы не устраивают. У нас же до возведения памятной стелы на площади Победы просто не было иного места для праздника, кроме как площадь Героев. Прошлый год показал все неудобства праздничных мероприятий в этом месте. К тому же площадь Победы и улица Гагарина не подходит военным для проведения парада с участием техники. Кроме того, площадь Героев не может дать возможности всем горожанам стать участниками торжеств, - считает Сергей Малько.



Председатель департамента культтуризма мэрии уверен, что площадь Победы подходит для праздничных мероприятий 9 мая как никакая другая. Так, колонны участников шествия "Бессмертного полка" смогут сконцентрироваться, например, на проспекте Победы, а военная техника частей липецкого гарнизона - на улице Неделина. Те же, кто желает лицезреть все происходящее, смогут поместиться на площадке перед ТЦ "Меркурий" и, частично, на одной-двух полосах кольцевой развязки перед стелой. А газон у самого памятника можно использовать для размещения большой концертной площадки. Площадь Героев при этом станет камерным местом для отдачи почестей погибшим воинам, возложения венков.



- Немаловажно еще и то, что при закрытии движения автотранспорта у площади Победы у автомобилистов и водителей пассажирского транспорта есть возможность добраться из разных концов города в противоположные в объезд по улицам Механизаторов, Папина, Терешковой, 8 Марта, - говорит Сергей Малько.



Возможно, это и правильно. Память требует тишины, и для этого площадь Героев подходит как нельзя лучше. А пафосные мероприятия могут быть проведены и в другом месте.

