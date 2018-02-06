Общество

44 минуты назад

День Победы в Липецке отпразднуют на новом месте

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#День Победы #Бессмертный полк
День Победы в Липецке отпразднуют на новом месте

В этом году главной площадкой праздника станет не площадь Героев, а площадь Победы.

В этом году администрация Липецка собирается сделать главным местом празднования Дня Победы городскую площадь с таким же названием.

- Главное, чем руководствуемся мы при перемене места праздника, - удобством для всех его участников, - говорит председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько. 

По словам чиновника, год от года в праздновании Дня Победы участвует все больше горожан. Растет число людей из числа "Бессмертного полка" - в прошлом году в траурном шествии по центру Липецка прошло 40 тысяч человек. 

- Ни в Москве, ни какой-нибудь ином городе митинги и парады в честь Дня Победы не устраивают. У нас же до возведения памятной стелы на площади Победы просто не было иного места для праздника, кроме как площадь Героев. Прошлый год показал все неудобства праздничных мероприятий в этом месте. К тому же площадь Победы и улица Гагарина не подходит военным для проведения парада с участием техники. Кроме того, площадь Героев не может дать возможности всем горожанам стать участниками торжеств, - считает Сергей Малько.

Председатель департамента культтуризма мэрии уверен, что площадь Победы подходит для праздничных мероприятий 9 мая как никакая другая. Так, колонны участников шествия "Бессмертного полка" смогут сконцентрироваться, например, на проспекте Победы, а военная техника частей липецкого гарнизона - на улице Неделина. Те же, кто желает лицезреть все происходящее, смогут поместиться на площадке перед ТЦ "Меркурий" и, частично, на одной-двух полосах кольцевой развязки перед стелой. А газон у самого памятника можно использовать для размещения большой концертной площадки. Площадь Героев при этом станет камерным местом для отдачи почестей погибшим воинам, возложения венков.   

- Немаловажно еще и то, что при закрытии движения автотранспорта у площади Победы у автомобилистов и водителей пассажирского транспорта есть возможность добраться из разных концов города в противоположные в объезд по улицам Механизаторов, Папина, Терешковой, 8 Марта, - говорит Сергей Малько.   

Возможно, это и правильно. Память требует тишины, и для этого площадь Героев подходит как нельзя лучше. А пафосные мероприятия могут быть проведены и в другом месте. 
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#День Победы #Бессмертный полк

Комментарии (4)

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Неавтофанат

4 минуты назад
"Пафосные мероприятия" теперь проводят в Ельце! Я 9 Мая приду утром на пл. Героев. Положу цветы к Вечному огню. На пл. Победы вытопчут весь газон, даже если будет сухо. Обычно в этот день движение по городу минимальное, пл. Героев, кому надо, обьезжают, оговорки это. Быханов сад - молодая зелень, тень.
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Вот это перл

5 минут назад
- Ни в Москве, ни какой-нибудь ином городе митинги и парады в честь Дня Победы не устраивают
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777

10 минут назад
Площадь Победы ?!!! не позорьте Страну торговая она ну или базарная!!!!
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гостья

18 минут назад
и обязательный реквизит: тетеньки торгующие трусами
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