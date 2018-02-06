Происшествия

26 минут назад

У магазинного вора нашли порох

178
#кража
У магазинного вора нашли порох

30 января из продовольственного магазина в Задонском районе украли продукты и спиртные напитки. Полицейские раскрыли кражу и задержали ранее судимого за совершение аналогичных преступлений 59-летнего местного жителя.

Вчера, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, во время обыска жилища подозреваемого обнаружено 311,6 граммов пороха. По словам хозяина квартиры, порох остался от его покойного отца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

178
#кража

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