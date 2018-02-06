Авторынок Липецкой области показал приличный рост

В прошедшем году липчане почти на 10% чаще покупали новые машины

Агентство «Автостат» подвело итоги продаж новых автомобилей за 2017 год и составило ТОП-30 регионов демонстрирующих приличный рост.

Судя по показателям в России произошел серьезный рост продаж. Так в Москве продаже новых авто увеличились на 4,1 % по сравнению с 2016 годом. В столице было продано 187,5 тысяч автомобилей. Москва занимает 1 место в ТОП-30.

Липецкая область замыкает ТОП-30. Но в одном из самых маленьких регионов России, рост продаж новых автомобилей составил 9,3%! В Липецкой области в январе-ноябре 2017-го продали почти десять с половиной тысяч новых авто.

Но у соседей, несмотря на то, что они крупнее, дела идут еще лучше. В Воронежской области за 2017 год продали 21,7 тысячи новых авто, в Белгородской – 13,6 тысяч.