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Авторынок Липецкой области показал приличный рост

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#автомобили #продажа
Авторынок Липецкой области показал приличный рост

В прошедшем году липчане почти на 10% чаще покупали новые машины

Агентство «Автостат» подвело итоги продаж новых автомобилей за 2017 год и составило ТОП-30 регионов демонстрирующих приличный рост.

Судя по показателям в России произошел серьезный рост продаж. Так в Москве продаже новых авто увеличились на 4,1 % по сравнению с 2016 годом. В столице было продано 187,5 тысяч автомобилей. Москва занимает 1 место в ТОП-30.

Липецкая область замыкает ТОП-30. Но в одном из самых маленьких регионов России, рост продаж новых автомобилей составил 9,3%! В Липецкой области в январе-ноябре 2017-го продали почти десять с половиной тысяч новых авто.

Но у соседей, несмотря на то, что они крупнее, дела идут еще лучше. В Воронежской области за 2017 год продали 21,7 тысячи новых авто, в Белгородской – 13,6 тысяч.

 

5 448
#автомобили #продажа

Комментарии (5)

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Неавтофанат

18 минут назад
Я отвожу в Москву за машинами, там дешевле, а 800 км умным - не крюк!
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fed

23 минуты назад
Дилер, пруфы в студию!
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Дилер

47 минут назад
Враньё. Продажи упали.
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гостья

54 минуты назад
а говорят плохо живем)))
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Гога

54 минуты назад
Все плачут еще, что денег нет, ЗП маленькие... А сами авто покупают все больше и больше. Вот лгуны-то, прибедняются.
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