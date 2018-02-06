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В России можно будет снимать наличные с карт прямо на кассах

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#Россия #кассы #наличные #карты
В России можно будет снимать наличные с карт прямо на кассах

В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.

В международной платежной системе MasterCard подтвердили разработку сервиса по снятию наличных средств с банковских карт через кассы в магазинах на территории России.

В компании подчеркнули, что данная услуга уже предоставляется клиентам в ряде других стран. «Мы увидели заинтересованность в этой услуге многих российских банков и совместно с партнерами прорабатываем возможность внедрения на этом рынке», — заявили в MasterCard.

Различные исследования показали то, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах, и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок, пояснили в компании. Помимо этого в MasterCard считают, что это решение способствует росту безналичной экономики.

Источник РБК в банке «Русский стандарт» сообщил, что специалисты банка совместно с MasterCard уже тестируют новую систему по снятию наличных средств через кассы в магазинах.

6 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников написала, что во втором квартале 2018 года в России будет запущена услуга по снятию наличных на кассах в магазинах. По данным издания, этот сервис уже тестируют несколько банков, в частности, Сбербанк, ВТБ и «Русский стандарт».

Кроме того, «Ведомости» рассказали, как будет работать данный сервис. Клиент расплачивается за товар или услугу по банковской карте и в это же время запрашивает у кассира нужную сумму наличных. Затем покупатель вводит PIN-код, после чего банк-эмитент одобряет покупку и выдачу наличных.

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#Россия #кассы #наличные #карты

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