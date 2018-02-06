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Индекс Nikkei рухнул на 4,73% вслед за падением Dow Jones
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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник на 4,73% и вышел на отметку в 21 610 пункта.
Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник на 4,73% и вышел на отметку в 21 610 пункта, свидетельствуют данные торгов. При этом в ходе торгового дня Nikkei опускался еще ниже, продемонстрировав самое сильное за последние 18 лет единоразовое снижение, - передает ТАСС.
Мощное падение Nikkei было обусловлено рекордным снижением, которым отметился накануне ведущий для США индекс Dow Jones - по итогам торгов в Нью-Йорке этот показатель потерял 1,175 тыс. пунктов или 4,6%.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга не стал комментировать ситуацию, однако заверил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, в свою очередь, выразил уверенность в том, что падение не означает каких-либо проблем в экономике. "Прибыли японских компаний находятся сейчас на рекордно высоком уровне. Мы не считаем, что ситуация в экономике ухудшается", - подчеркнул он.
Резкое укрепление курса иены, что невыгодно местным крупным экспортерам, также повлияло на падение индексов. С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 1,04%. до отметки в 108,75-108,76 иены за $1.
По оценкам аналитиков, опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции в США. Как отмечают эксперты телекомпании CNN, со 2 февраля основной показатель промышленной активности в США потерял все позиции, завоеванные с начала этого года. Резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа и Белого дома о беспрецедентно прочной основе дальнейшего роста американской экономики.
Мощное падение Nikkei было обусловлено рекордным снижением, которым отметился накануне ведущий для США индекс Dow Jones - по итогам торгов в Нью-Йорке этот показатель потерял 1,175 тыс. пунктов или 4,6%.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга не стал комментировать ситуацию, однако заверил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, в свою очередь, выразил уверенность в том, что падение не означает каких-либо проблем в экономике. "Прибыли японских компаний находятся сейчас на рекордно высоком уровне. Мы не считаем, что ситуация в экономике ухудшается", - подчеркнул он.
Резкое укрепление курса иены, что невыгодно местным крупным экспортерам, также повлияло на падение индексов. С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 1,04%. до отметки в 108,75-108,76 иены за $1.
По оценкам аналитиков, опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции в США. Как отмечают эксперты телекомпании CNN, со 2 февраля основной показатель промышленной активности в США потерял все позиции, завоеванные с начала этого года. Резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа и Белого дома о беспрецедентно прочной основе дальнейшего роста американской экономики.
127