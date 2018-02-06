сегодня, 11:18
Врио премьера Дагестана предъявлено обвинение
Врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.
Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
«Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере)», — уточнила Царёва.
Она также отметила, что врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.
5 февраля в СК России заявили, что задержанные проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.
Накануне ФСБ проводило обыски у Гамидова и ещё у двух вице-премьеров. В ходе обысков у врио премьера были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, два автомата Калашникова и боеприпасы.