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Врио премьера Дагестана предъявлено обвинение‍

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#Дагестан #обвинение #премьер
Врио премьера Дагестана предъявлено обвинение‍

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества.

Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

«Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере)», — уточнила Царёва.

Она также отметила, что врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.

5 февраля в СК России заявили, что задержанные проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

Накануне ФСБ проводило обыски у Гамидова и ещё у двух вице-премьеров. В ходе обысков у врио премьера были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, два автомата Калашникова и боеприпасы.
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#Дагестан #обвинение #премьер

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