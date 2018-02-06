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Российских спортсменов могут восстановить в правах до конца ОИ-2018

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#ОИ-2018 #спорт #МОК
Российских спортсменов могут восстановить в правах до конца ОИ-2018

Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен в правах еще до окончания зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане.

Олимпийский комитет России (ОКР) может быть частично или полностью восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года Николь Хевертц.

По её словам, ОКР может быть восстановлен в правах до конца Игр.

Как отметил глава МОК Томас Бах, ОКР должен соблюдать условия отстранения и уважать решение организации ради восстановления в правах к концу Олимпиады.

Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) будет нести ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

"Основная ответственность ОКР - члены делегации, - сказала Хевертц. - Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах".

Исполком МОК 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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#ОИ-2018 #спорт #МОК

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