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Российских спортсменов могут восстановить в правах до конца ОИ-2018
Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен в правах еще до окончания зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года Николь Хевертц.
По её словам, ОКР может быть восстановлен в правах до конца Игр.
Как отметил глава МОК Томас Бах, ОКР должен соблюдать условия отстранения и уважать решение организации ради восстановления в правах к концу Олимпиады.
Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.
При этом Олимпийский комитет России (ОКР) будет нести ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.
"Основная ответственность ОКР - члены делегации, - сказала Хевертц. - Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах".
Исполком МОК 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.