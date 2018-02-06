Общество
сегодня, 10:43
«Александровская блесна»: сами рыбу наловили, сами сварили и съели
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В деревне Знаменка Краснинского района прошел фестиваль событийного туризма и спортивной ловли рыбы зимними снастями.
Организатором фестиваля выступил отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района. Более 250 человек собралось, чтобы отпраздновать, посоревноваться в спортивной рыбной ловле, показать свое подворье, спеть частушку, встретиться с друзьями, сообщили в администрации Краснинского района.
Каждое подворье гостеприимно встречало всех гостей различными видами блюд из рыбы, театральными представлениями, частушками, красивыми костюмами. Эпилогом события стала наваристая уха из рыбы, которую сами участники поймали и приготовили.
Фото: admkrasnoe.ru
Каждое подворье гостеприимно встречало всех гостей различными видами блюд из рыбы, театральными представлениями, частушками, красивыми костюмами. Эпилогом события стала наваристая уха из рыбы, которую сами участники поймали и приготовили.
Фото: admkrasnoe.ru
3 1017
Неавтофанат
гостья
да