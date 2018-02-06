Общество

сегодня, 10:43

«Александровская блесна»: сами рыбу наловили, сами сварили и съели

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#фестиваль
«Александровская блесна»: сами рыбу наловили, сами сварили и съели

В деревне Знаменка  Краснинского района прошел фестиваль событийного туризма и спортивной ловли рыбы зимними снастями.

Организатором фестиваля выступил отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района. Более 250 человек собралось, чтобы отпраздновать,  посоревноваться в спортивной рыбной ловле, показать свое подворье, спеть частушку, встретиться с друзьями, сообщили в администрации Краснинского района.

Каждое подворье гостеприимно встречало всех гостей различными видами блюд из рыбы, театральными представлениями, частушками, красивыми костюмами. Эпилогом события стала наваристая уха из рыбы, которую сами участники поймали и приготовили.

Фото: admkrasnoe.ru

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#фестиваль

Комментарии (3)

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Неавтофанат

сегодня, 11:36
Связь между рыбалкой и спортом прямая. Браконьеры ловят для продажи, любители для отдыха. Я сам редко ем пресноводную рыбу, но рыбачить люблю. Есть чистые спортсмены, готовятся к соревнованиям, снаряжение, снасти современные, модные. У меня есть блесны 60-годов, серебряные, кусок винипласта, из которого я сам по мере надобности режу шестики. А "шарабан", ящик по-местному, привезен с Волги, сделан из стеклопластика тестем в 50-е годы! Тогда только пешни продавали, буры разных конструкций делали сами на ВП - военных производствах
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гостья

сегодня, 10:54
какая связь между спортом и рыбалкой? а тем более частушками?
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да

сегодня, 10:51
поел рыбы, выпил 2 литра чаю, хотел посрать а туалета нет. В итоге насрал у какой-то избы
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