«Александровская блесна»: сами рыбу наловили, сами сварили и съели

В деревне Знаменка Краснинского района прошел фестиваль событийного туризма и спортивной ловли рыбы зимними снастями.

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admkrasnoe.ru

Организатором фестиваля выступил отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района. Более 250 человек собралось, чтобы отпраздновать, посоревноваться в спортивной рыбной ловле, показать свое подворье, спеть частушку, встретиться с друзьями, сообщили в администрации Краснинского района.Каждое подворье гостеприимно встречало всех гостей различными видами блюд из рыбы, театральными представлениями, частушками, красивыми костюмами. Эпилогом события стала наваристая уха из рыбы, которую сами участники поймали и приготовили.