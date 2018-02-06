Происшествия

сегодня, 10:43

Пропавшую пенсионерку нашли в больнице

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#пропавшие без вести
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Пропавшую пенсионерку нашли в больнице
Пропавшую 3 февраля в Липецке 79-летнюю Галину Костюкову нашли в больнице. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей". Оказалось, что женщина была госпитализирована после ДТП.

Напомним, что Галина Костюкова пенсионерка ушла из дома на улице Киевской еще вечером 3 февраля и с тех пор не давала о себе знать.  

1489
#пропавшие без вести
1

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