Пропавшую пенсионерку нашли в больнице

Пропавшую 3 февраля в Липецке 79-летнюю Галину Костюкову нашли в больнице. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей". Оказалось, что женщина была госпитализирована после ДТП.



Напомним, что Галина Костюкова пенсионерка ушла из дома на улице Киевской еще вечером 3 февраля и с тех пор не давала о себе знать.



