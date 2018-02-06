Общество
сегодня, 10:32
В Липецкой области 145 памятников природы
В регионе подсчитали количество особо охраняемых природных территорий.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ежегодно проводятся мероприятия по формированию кадастровых дел особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
В Липецкой области расположены 186 охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в том числе: 166 ООПТ регионального значения (21 заказник и 145 памятников природы), 20 ООПТ местного значения.
Информация о них размещается на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе «ООПТ и редкие виды флоры и фауны». В настоящее время в данном разделе можно ознакомиться со сведениями о 17 действующих ООПТ – государственных природных заказниках регионального значения, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
В Липецкой области расположены 186 охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в том числе: 166 ООПТ регионального значения (21 заказник и 145 памятников природы), 20 ООПТ местного значения.
Информация о них размещается на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе «ООПТ и редкие виды флоры и фауны». В настоящее время в данном разделе можно ознакомиться со сведениями о 17 действующих ООПТ – государственных природных заказниках регионального значения, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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