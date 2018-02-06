Общество

сегодня, 10:32

В Липецкой области 145 памятников природы

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#природа #экология
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В Липецкой области 145 памятников природы

В регионе подсчитали количество особо охраняемых природных территорий.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ежегодно проводятся мероприятия по формированию кадастровых дел особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В Липецкой области расположены 186 охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в том числе: 166 ООПТ регионального значения (21 заказник и 145 памятников природы), 20 ООПТ местного значения.

Информация о них размещается на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе «ООПТ и редкие виды флоры и фауны». В настоящее время в данном разделе можно ознакомиться со сведениями о 17 действующих ООПТ – государственных природных заказниках регионального значения, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
3 441
#природа #экология
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Комментарии (3)

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Неавтофанат

сегодня, 11:53
Эти сведения должны размещаться в киосках "Роспечати" на буклетах! Ни значков, ни сувениров, одни журналы с голыми бабами, да педиками. Плохо работает контора экологии и туризма, импульсами, между технологическими перерывами на сон.
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fed

сегодня, 11:28
бигидьдино, ты имеешь в виду Панику? так этот феномен всех "паник" такой. Они то исчезают то появляются, т.е. ппоникают. Дно пористое известковое. Вода уходит через него под землю и там течет подводная река. А через некоторое время речушка снова выходит на поверхность. Это может случится даже через несколько лет.
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бигидьдино

сегодня, 10:57
а речушка то исчезлапосле прочистки под Масловкой!
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