Здоровье

сегодня, 10:34

Три школы Липецка полностью закрыты на карантин

17 2972
#карантин #ОРВИ #грипп
Три школы Липецка полностью закрыты на карантин

И ещё тридцать школ - частично.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 6 февраля, частичный карантин объявлен в тридцати школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 134 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 77.

Полностью закрыты на карантин школы №8, 12 и 41.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
17 2972
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (18)

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7

13 секунд назад
Мой сын учится в 9 классе отсутствует 3 человека.
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денис

1 минуту назад
По городу вроде не хотят объявлять , может ошибаюсь
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Добровский р-он

3 минуты назад
Обратите внимание еще и на сельские школы что здесь творится дети больные ходят заражают других детей...а директор говарит что ни какого карантина,это просто беззобразие.Сделай те общий карантин всеобщий хотябы на неделю чтобы дети выздоровели и других не заражали.
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Мама Елизаветы Корневой

12 минут назад
Люди,вы что с ума посходили??? твердите про какие то 20 процентов! А то что с каждым днем все больше и больше школ уходят на карантин,вас не волнует???????? С каждым днем все больше школ закрывается!!! Или вы считаете ,вто ученики сюда пишут,потому что хотят слинять из школы???? Да моей дочери задаю полностью все классные и домашние работы,на этот карантин!! Лучше пусть дома я с ней все проделаю,но у меня будет здоровый ребенок,а не болеть ротавирусом или ОРВИ!!! Бред про частичный карантин!!!!
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69

26 минут назад
карантин неизбежен
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Гость

38 минут назад
Для ЕГЭ , сегодня в детских поликлиниках приём детей до года.Поэтому и не увидели.Да и к детям с температурой вызывают врача на дом.Присоединяюсь с пожеланием здоровья!
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Медик

41 минуту назад
Для ЕГЭ , больных тебей нет?! Дети приезжают на скорой с тем что у них по 4 часа идёт из носа кровь! Не верьте, больных детей очень много больницы заполнены больными, в областной больнице вчера привезли мальчика , он упал на улице и сломал нос, 6часов он лежал в палате пока его не перевезли в другую больницу , из за того что нет мест в больнице
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Для ЕГЭ

47 минут назад
Ума много не надо поставить запятую!!! Занимайтесь спортом и дети не будут болеть. Сегодня была в детской поликлинике больных детей не видела поликлиника пустая почти. Здоровья всем!!!
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48

52 минуты назад
123, а как я потом без справки его в школу приведу? А врач сказала что она не имеет права дать больничный из-за насморка и кашля, а то что родитель гриппует в справке тоже нельзя указать. Поэтому и ходим на занятия
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Супермен

сегодня, 11:48
Нехуя
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