Общество

сегодня, 10:00

В Липецке нашли 17 нелегальных ларьков

15 932
#киоск #ларек #торговля
В Липецке нашли 17 нелегальных ларьков

Всех их ждет снос.

Управление потребительского рынка администрации Липецка выявило на улицах города несколько незаконно установленных киосков. Ларьки обнаружены возле дома №22 по улице 9 микрорайон, у дома №65 на Московской, около дома №7 по улице Доватора, на улицах Киевской, Юных Натуралистов, на проспекте Победы и улице 50 лет НЛМК. Всего — 17 точек незаконной торговли.

Владельцам объектов администрация предлагает самостоятельно убрать киоски в срок до 22 февраля. Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.
15 932
#киоск #ларек #торговля

Комментарии (15)

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Профосмотр

27 минут назад
Дуся , чего ты там заморачиваешь? О какой гигиене речь ведёшь? В этих киосках, газелях и прочих будках продавцы алкоголического вида в ведро нужду справляют и руки после этого не моют. А потом за товар берутся. Как нужно себя не уважать, чтобы покупать там что-то...
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коловрат

сегодня, 11:30
юлия, вам это как мешает?
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Вопросик

сегодня, 11:14
Марина, омон на сев.Кавказ отправили ,на семашко некем силовую поддержку оказывать ,вот так и живём ,
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Бормотухин

сегодня, 11:13
Уберите с ул. Мичурина
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Вопросик

сегодня, 11:13
На Семашко хотели снести ,чоп вмешался ,сейчас ам уже два киоска , делчться почкованием , обл.прокуратура в прямой видимости !
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гостья

сегодня, 10:55
Дуся , а здоровье вам свое не жалко? откуда в киосках молочка?
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Дуся

сегодня, 10:52
111, вы наверное не покупаете продукты , чем вам мешают эти киоски? Тем более на тракторном живет много пенсионеров , а цены в киоске несколько ниже чем в магазине . Я лично , как то заморачиваю свою голову по вопросу гигиены .
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юлия

сегодня, 10:50
Студенческий городок, 25 киоск рядок с обувным киоском торгует спиртными напитками и всякой ерундой.Уберите,пожалуйста.
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гостья

сегодня, 10:44
житель, так это надо платить санслужбам, налоги, электричество...а у нас этого не любят...у нас главное нахаляву
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гостья

сегодня, 10:43
на Неделина торгуют молочкой в киоске...откуда эта молочка? проверена санслужбами? откуда там сыры? и никто не видит?
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