В Липецке нашли 17 нелегальных ларьков

Всех их ждет снос.

Управление потребительского рынка администрации Липецка выявило на улицах города несколько незаконно установленных киосков. Ларьки обнаружены возле дома №22 по улице 9 микрорайон, у дома №65 на Московской, около дома №7 по улице Доватора, на улицах Киевской, Юных Натуралистов, на проспекте Победы и улице 50 лет НЛМК. Всего — 17 точек незаконной торговли.



Владельцам объектов администрация предлагает самостоятельно убрать киоски в срок до 22 февраля. Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.