Спорт

вчера, 21:11

«Чайка» продолжает пропускать по восемь голов

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#"Чайка" #мини-футбол
«Чайка» продолжает пропускать по восемь голов

Некогда популярная команда растеряла почти все заслуги.

Усманская «Чайка» в пятом матче первенства «Черноземья» по мини-футболу потерпела пятое поражение. И вновь даже родные стены не помогли усманкам избежать разгрома.

Ранее мы уже писали, что «Чайка» пропускает в среднем по восемь голов за матч. В поединке с дублирующим составом «ОрлаГУ» «план» вновь был выполнен – 2:8.

«Чайки» продержались всего 5 минут, а затем в ворота Нины Ненашкиной с пугающей регулярностью начали залетать голы. Первый тайм хозяйки проиграли – 0:5, после перерыва продолжили пропускать.

Голы престижа забили Наталья Симакина и Татьяна Назарова. У соперниц нужно выделить Ирину Лутошкину, которая оформила «покер» т.е. забила 4 мяча в одном матче. Кроме нее свои «автографы» в усманских воротах оставили Капустинская, Кормилицына, Некрашевич, Макова.

Подопечные пенсионера Анатолия Соломахина остались единственными участницами турнира. В активе которых до сих пор нет ни одного очка. После того как воронежская «Сталь-IT» сыграла вничью с землячками из «Факела» - 4:4, «ноль» остался только у «Чайки». Увы, не некогда популярная команда влачит жалкое существование. Болельщики во дворец «Новое поколение» приходить практически перестали. Ни районные, ни областные СМИ практически не уделяют команде никакого внимания. Это просто какой-то прошлый век…

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#"Чайка" #мини-футбол

Комментарии (1)

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вчера, 22:31
хорош писать про этих колхозавров!!!! они вечерами ширяются и спайсами укатяшиваются наркоманки галимые!!!
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