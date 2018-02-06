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вчера, 20:02
Липецкая вечЁрка: новый маршрут, смерть бизнесмена и праздник на пляже
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 5 февраля.
Больше всего внимания липчане уделили деталям перемен в работе транспорта. Уже завтра в Липецке появится новый автобусный маршрут- 28а. Он введен департаментом транспорта администрации Липецка по многочисленным просьбам горожан, живущих в поселке Сырский Рудник.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про гибель бизнесмена.Сегодня в больнице "Свободный Сокол" от колото-резаного ранения скончался 54-летний бизнесмен Геннадий Орлов. Он имел непрямое отношение к рынку пассажирских перевозок в Липецке, кредитуя некоторых частных перевозчиков.
Активный отклик получила заметка насчет жалоб пассажиров. «Пустите еще одну маршрутку или верните старое расписание движения 315-го маршрута, потому что я не один такой, а это уже свинство. И так на одни проезды разориться можно, а еще и ждать на морозе маршрутки по 40-50 минут, и ехать с пересадками — это перебор, товарищи!».
Живое обсуждение развернулось по теме предстоящего праздника. 24 февраля в 12 часов на Центральном пляже Липецка стартует мужской Чемпионат по плаванию в ледяной воде «Трезвый! Сильный! Закаленный!».
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало напоминание о прошедшем вечере встречи выпускников. Конечно, встреча через 5-15-25 лет после расставания не обходится без ярких эмоций. Как это было в Липецке — в обзоре Instagram.
Больше всего внимания липчане уделили деталям перемен в работе транспорта. Уже завтра в Липецке появится новый автобусный маршрут- 28а. Он введен департаментом транспорта администрации Липецка по многочисленным просьбам горожан, живущих в поселке Сырский Рудник.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про гибель бизнесмена.Сегодня в больнице "Свободный Сокол" от колото-резаного ранения скончался 54-летний бизнесмен Геннадий Орлов. Он имел непрямое отношение к рынку пассажирских перевозок в Липецке, кредитуя некоторых частных перевозчиков.
Активный отклик получила заметка насчет жалоб пассажиров. «Пустите еще одну маршрутку или верните старое расписание движения 315-го маршрута, потому что я не один такой, а это уже свинство. И так на одни проезды разориться можно, а еще и ждать на морозе маршрутки по 40-50 минут, и ехать с пересадками — это перебор, товарищи!».
Живое обсуждение развернулось по теме предстоящего праздника. 24 февраля в 12 часов на Центральном пляже Липецка стартует мужской Чемпионат по плаванию в ледяной воде «Трезвый! Сильный! Закаленный!».
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало напоминание о прошедшем вечере встречи выпускников. Конечно, встреча через 5-15-25 лет после расставания не обходится без ярких эмоций. Как это было в Липецке — в обзоре Instagram.
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Пассир .
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