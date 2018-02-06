Общество

вчера, 19:38

Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована

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#водопровод #авария
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Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована

Как сообщалось, сегодня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения из-за порыва трубы, диаметром 300 мм на ул. Льва Толстого, 9.

Под отключение попали 16 домов с населением 2509 чел. К месту аварии выехали ОГ СПГ  Липецка, аварийная бригада ПАО "ЛГЭК".

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в 17:45 аварийно-восстановительные работы по устранению отключении холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

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#водопровод #авария
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Комментарии (3)

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гостья

вчера, 22:05
Скажите, где увидеть отчет о том, сколько метров трубопровода обновлено планово в прошлом году?
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Аварию под окном госпожи

вчера, 20:50
Полянской видно и не.ера ей не стыдно- весь Лгэк нищеброды за 15 т.р. работают, а она королевна святая труженица
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Паша

вчера, 20:16
Надо вовремя менять оборудование и трубопровод,а не деньги по карманам распихивать
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