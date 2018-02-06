вчера, 19:38
Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована
Как сообщалось, сегодня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения из-за порыва трубы, диаметром 300 мм на ул. Льва Толстого, 9.
Под отключение попали 16 домов с населением 2509 чел. К месту аварии выехали ОГ СПГ Липецка, аварийная бригада ПАО "ЛГЭК".
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в 17:45 аварийно-восстановительные работы по устранению отключении холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.
гостья
Аварию под окном госпожи
Паша