Общество

вчера, 18:04

В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест

8 759
#монастырь #освящение
3
В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест
Преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский, посетил сегодня  Раненбургскую Петропавловскую пустынь для совершения чина освящения купола и креста для восстанавливающегося соборного храма первоверховных апостолов Петра и Павла.

 В чине освящения Его Преосвященству сослужили благочинный Чаплыгинского округа иерей Артемий Мишин, наместник обители игумен Тихон (Пронников) с братией. П

По освящении было пропето многолетие всем жертвователям и благоукрасителям монастыря. После чего владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал всем свое Архипастырское благословение, сообщили в Елецкой епархии.

Фото: el-eparhy.ru

8 759
#монастырь #освящение
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ToniC

5 минут назад
Скрепы крепчают ! Елей растекается !
ответить

Гость

вчера, 21:45
Ясно, сейчас бы строить расфуфыренные церкви с золотыми куполами, нежели площадки детские, ровные дороги с трутуарами, заборчик и т.д.
ответить

Я

вчера, 21:43
:) 21 век
ответить

Алкан с пятнадцатого

вчера, 21:00
Теперь попрёт!
ответить

Сталин И.В.

вчера, 20:34
Крестоносцы!
ответить

Анна Ванна

вчера, 20:29
Правильный Бобик, ну что уж, каков поп - таков и приход, простите, каков редактор - таков и оГород!
ответить

Правильный Бобик

вчера, 20:25
пустынИ, бездари! Исправьте!!!
ответить

Елена Панова

вчера, 19:18
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->>>> http://oplata-test.ru/site/162198976s89103p2044
ответить

Еще в рубрике

Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка
#Стихийная торговля #проверки
6
Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка

вчера, 20:46

Общество
Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована
#водопровод #авария
3
Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована

вчера, 19:38

Общество
Влияние липецкого губернатора снизилось
#рейтинг #губернатор
38
Влияние липецкого губернатора снизилось

вчера, 17:16

Общество
Цены на молочные продукты расходятся на 22%
#торговля #цены
5
Цены на молочные продукты расходятся на 22%

вчера, 17:11

Общество
В Липецкой области упала рождаемость
#рождаемость
14
В Липецкой области упала рождаемость

вчера, 16:58

Общество
В прошлом году автолюбители взыскали с мэрии 18 миллионов рублей
#дтп
8
В прошлом году автолюбители взыскали с мэрии 18 миллионов рублей

вчера, 16:33

Общество