Общество
вчера, 18:04
В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест
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Преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский, посетил сегодня Раненбургскую Петропавловскую пустынь для совершения чина освящения купола и креста для восстанавливающегося соборного храма первоверховных апостолов Петра и Павла.
В чине освящения Его Преосвященству сослужили благочинный Чаплыгинского округа иерей Артемий Мишин, наместник обители игумен Тихон (Пронников) с братией. П
По освящении было пропето многолетие всем жертвователям и благоукрасителям монастыря. После чего владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал всем свое Архипастырское благословение, сообщили в Елецкой епархии.
Фото: el-eparhy.ru
В чине освящения Его Преосвященству сослужили благочинный Чаплыгинского округа иерей Артемий Мишин, наместник обители игумен Тихон (Пронников) с братией. П
По освящении было пропето многолетие всем жертвователям и благоукрасителям монастыря. После чего владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал всем свое Архипастырское благословение, сообщили в Елецкой епархии.
Фото: el-eparhy.ru
8 759
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