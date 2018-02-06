В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест

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Преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский, посетил сегодня Раненбургскую Петропавловскую пустынь для совершения чина освящения купола и креста для восстанавливающегося соборного храма первоверховных апостолов Петра и Павла.В чине освящения Его Преосвященству сослужили благочинный Чаплыгинского округа иерей Артемий Мишин, наместник обители игумен Тихон (Пронников) с братией. ППо освящении было пропето многолетие всем жертвователям и благоукрасителям монастыря. После чего владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал всем свое Архипастырское благословение, сообщили в Елецкой епархии.