Здоровье

вчера, 18:55

Заболеваемость раком в Липецкой области остаётся на уровне 2016 года

23 1810
#рак #онкология
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Заболеваемость раком в Липецкой области остаётся на уровне 2016 года

При этом количество оперированных больных увеличилось на 4,42%.

Накануне, 4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака.

Как отмечает Центр медицинской профилактики со ссылкой на главного внештатного онколога управления здравоохранения Липецкой области Сергея Шинкарева, в 2017 году на территории Липецкой области заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) по итогам 2017 года осталась на уровне 2016 года.

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области снизилась смертность от злокачественных новообразований, в 2017 году она составила 186,1 на 100 тыс. населения (в 2016 году показатель в Липецкой области составлял 195,3, а в Российской Федерации – 201,6 на 100 тыс. населения).

В 2017 году для лечения больных первичными и метастатическими опухолями головного мозга и легкого в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» был внедрен метод стереотаксической лучевой терапии с использованием линейного ускорителя с рентгенографической системой позиционирования пациента и комплектом для стереотаксических процедур. Благодаря использованию данного метода было пролечено более 30 пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы, легкого, почки, прямой кишки, пищевода, желудка, головного мозга и меланомой.

В настоящее время в диспансере открыто новое реанимационное отделение на 9 коек, оснащенное современным оборудованием, а также подготовлена площадка под строительство хирургического корпуса.

Количество оперированных больных в 2017 году увеличилось на 4,42% в сравнении с 2016 годом.

В 2017 году проводилась областная профилактическая акция для взрослого населения «Онкодесант» на территории следующих районов: Грязинского, Добровского, Долгоруковского, Добринского, Воловского, Тербунского Хлевенского и Усманского районов Липецкой области. По итогам проведения данной акции, врачами Областного онкологического диспансера было осмотрено более 1500 пациентов. Из них у 97 человек выявлены предраковые заболевания, у 154 – подозрение на злокачественного новообразование, 251 пациент направлен на консультацию в Областной онкологический диспансер, где им было назначено дополнительное обследование или лечение.

В течение 2017 года в поликлинике ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» было проведено 4 «Дня здоровья». Всего врачами-онкологами было принято 178 человек, из них у 15 пациентов выявлены злокачественные новообразования.

О детской онкологической заболеваемости рассказал главный внештатный детский онколог области Дмитрий Погорелов. Если брать статистическую структуру онкологической заболеваемости у детей Российской Федерации, то можно отметить, что на первом месте по частоте встречаемости находятся лейкозы (32%), на втором месте - опухоли центральной нервной системы (17%), на третьем - лимфомы (13%). В Липецкой области на первом месте стоят лейкозы (47%), на второе место разделяют лимфомы (11%) и опухоли почек (11%), на третьем месте опухоли центральной нервной системы.

Как в Липецкой области, так и Российской Федерации в целом остается проблема выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. Пациенты с I-II стадиями злокачественного процесса диагностируются в 21% случаях, тогда как пациент с III-IV стадиями имеют подавляющее большинство - 79%. Это обусловлено особенностями течения злокачественных заболеваний у детей.

На базе ГУЗ «Областная детская больница» с января 2013 года начало функционировать детское онкологическое отделение. В 2017 году детское онкологическое отделение расширилось и переехало в новые помещения. Отделение сформировано уже на 25 коек: 20 коек круглосуточного пребывания и 5 коек дневного стационара. В состав отделения входят 22 палаты, из них 20 полубоксов на 1 ребенка с отдельной койкой для сопровождающего лица (мамы или другого родственника) и 2 палаты по 2 койко-места для пациентов дневного стационара.

С 2016 года стала осуществляться медицинская реабилитация детей, завершивших тяжелое и длительное лечение онкологического заболевания, на базе санатория «Мечта». Первый заезд был осуществлен в октябре 2016 года. Помимо этого, на базе Пансионата психолого-социальной реабилитации "ЛАЗОРИ" с 2016 года начата реализация программы по психологической и социальной реабилитации как детей, перенесших злокачественные новообразовании, так и их ближайших родственников.
23 1810
#рак #онкология
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Комментарии (23)

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Свидетель

42 минуты назад
Справка с Новолипецкого морга ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАК ПРАВОГО ЛЕГКОГО. Умершему 46 лет. Ежегодный профосмотр, работал сварщиком на НЛМК. Обратился с небольшим покашливанием. Две недели лежал в больнице НЛМК на обследовании, крупнокадровый рентген и пр., выписали как здорового. Через 1,5 недели коллеги его по работе снесли с 32 х метровой высоты вниз с обильным легочным кровотечением (пузыри воздуха). ИТОГ: не все может наша медицина, даже обследовать, даже поставить диагноз.
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паша

вчера, 22:51
сигареты - 20% всех причин заболевания. алкоголь - 10. грязный воздух 5
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мотя

вчера, 22:31
Хочеться спросить у президента, когда он открывает очередной мед. центр, если у нас так всё хорошо, чтож люди едут лечится от рака за границк, почему здесь не могут?
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Mev

вчера, 22:19
Валерий, это сами виноваты!!!!Уроды!!!!
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Ить

вчера, 22:18
Главное за путина голосуйте!!!
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Валерий

вчера, 22:16
Это НЛМК спасибо за рак
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Дед (лечим рак)

вчера, 22:01
В этом видео показан подробный процесс приготовления овощного коктейля по рецепту Рудольфа Бреуса.Будьте здоровы.Ссылка: https://youtu.be/hLQYcOyHGv4
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Дед (лечим рак)

вчера, 21:56
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовь нужные ингредиенты для коктейля.Измельчи очищенные и нарезанные овощи в блендере. Тщательно процеди смесь, чтобы удалить любые твердые кусочки и волокна, — сок должен быть гомогенным. Лучше всего употреблять только что приготовленные соки из качественных свежих продуктов.Эта диета — не только лечение, но и мощная профилактика онкологии. Даже абсолютно здоровым людям полезно проводить подобный оздоровительный курс! Свекла поможет вывести канцерогены из печени и лимфатической системы, редис обогатит организм витамином С и антоцианом, сырые картофель и морковь будут препятствовать появлению злокачественных образований. Двух недель на такой соковой диете будет достаточно, чтобы оздоровить организм и заставить все внутренние органы работать без сбоев.
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Дед

вчера, 21:52
Лечение рака по методике Рудольфа Бреуса будет эффективным, если выполнять все указания врача. Следует отказаться от любой пищи, кроме овощных соков. Количество выпитого за день сока не должно превышать 1/2 л в день. Настои шалфея со зверобоем, мятой перечной и мелиссой также можно пить в любых количествах, но без сахара.ИНГРЕДИЕНТЫ : 1 свекла, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 редис, половина картофеля.
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Дед (лечим рак)

вчера, 21:49
Австрийский натуропат Рудольф Бреус предложил свой метод лечения рака. Он особенно эффективен на ранних стадиях лечения заболевания. Врач утверждает, что овощные соки и травяные настои способны совершить чудо, когда традиционная медицина бессильна! Принцип работы диеты, которая вылечила 45 000 безнадежных больных раком во всём мире, начиная с 1980 года, достаточно прост. Жесткие ограничения в питании способствуют очищению крови, укреплению иммунитета и в результате — уничтожению растущих раковых клеток. Такая диета при онкологии должна продолжаться 42 дня.
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