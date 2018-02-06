Заболеваемость раком в Липецкой области остаётся на уровне 2016 года

При этом количество оперированных больных увеличилось на 4,42%.

Накануне, 4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака.



Как отмечает Центр медицинской профилактики со ссылкой на главного внештатного онколога управления здравоохранения Липецкой области Сергея Шинкарева, в 2017 году на территории Липецкой области заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) по итогам 2017 года осталась на уровне 2016 года.



По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области снизилась смертность от злокачественных новообразований, в 2017 году она составила 186,1 на 100 тыс. населения (в 2016 году показатель в Липецкой области составлял 195,3, а в Российской Федерации – 201,6 на 100 тыс. населения).



В 2017 году для лечения больных первичными и метастатическими опухолями головного мозга и легкого в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» был внедрен метод стереотаксической лучевой терапии с использованием линейного ускорителя с рентгенографической системой позиционирования пациента и комплектом для стереотаксических процедур. Благодаря использованию данного метода было пролечено более 30 пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы, легкого, почки, прямой кишки, пищевода, желудка, головного мозга и меланомой.



В настоящее время в диспансере открыто новое реанимационное отделение на 9 коек, оснащенное современным оборудованием, а также подготовлена площадка под строительство хирургического корпуса.



Количество оперированных больных в 2017 году увеличилось на 4,42% в сравнении с 2016 годом.



В 2017 году проводилась областная профилактическая акция для взрослого населения «Онкодесант» на территории следующих районов: Грязинского, Добровского, Долгоруковского, Добринского, Воловского, Тербунского Хлевенского и Усманского районов Липецкой области. По итогам проведения данной акции, врачами Областного онкологического диспансера было осмотрено более 1500 пациентов. Из них у 97 человек выявлены предраковые заболевания, у 154 – подозрение на злокачественного новообразование, 251 пациент направлен на консультацию в Областной онкологический диспансер, где им было назначено дополнительное обследование или лечение.



В течение 2017 года в поликлинике ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» было проведено 4 «Дня здоровья». Всего врачами-онкологами было принято 178 человек, из них у 15 пациентов выявлены злокачественные новообразования.



О детской онкологической заболеваемости рассказал главный внештатный детский онколог области Дмитрий Погорелов. Если брать статистическую структуру онкологической заболеваемости у детей Российской Федерации, то можно отметить, что на первом месте по частоте встречаемости находятся лейкозы (32%), на втором месте - опухоли центральной нервной системы (17%), на третьем - лимфомы (13%). В Липецкой области на первом месте стоят лейкозы (47%), на второе место разделяют лимфомы (11%) и опухоли почек (11%), на третьем месте опухоли центральной нервной системы.



Как в Липецкой области, так и Российской Федерации в целом остается проблема выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. Пациенты с I-II стадиями злокачественного процесса диагностируются в 21% случаях, тогда как пациент с III-IV стадиями имеют подавляющее большинство - 79%. Это обусловлено особенностями течения злокачественных заболеваний у детей.



На базе ГУЗ «Областная детская больница» с января 2013 года начало функционировать детское онкологическое отделение. В 2017 году детское онкологическое отделение расширилось и переехало в новые помещения. Отделение сформировано уже на 25 коек: 20 коек круглосуточного пребывания и 5 коек дневного стационара. В состав отделения входят 22 палаты, из них 20 полубоксов на 1 ребенка с отдельной койкой для сопровождающего лица (мамы или другого родственника) и 2 палаты по 2 койко-места для пациентов дневного стационара.



С 2016 года стала осуществляться медицинская реабилитация детей, завершивших тяжелое и длительное лечение онкологического заболевания, на базе санатория «Мечта». Первый заезд был осуществлен в октябре 2016 года. Помимо этого, на базе Пансионата психолого-социальной реабилитации "ЛАЗОРИ" с 2016 года начата реализация программы по психологической и социальной реабилитации как детей, перенесших злокачественные новообразовании, так и их ближайших родственников.